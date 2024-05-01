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Erdoğan’ın MYK’daki talimatı ortaya çıktı! İşte 3 saatlik toplantının perde arkası…

Erdoğan’ın MYK’daki talimatı ortaya çıktı! İşte 3 saatlik toplantının perde arkası…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Mayıs 2024 - 12:44

AK Parti’de yerel seçim muhasebesi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan MYK toplantısında da gündem parti kadrolarındaki değişim hazırlığıydı. Yönetim değişikliğinin kongre sonrası yapılacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda kongreleri başlatma talimatı verdiği ve olağan kongrenin eylül ya da ekimde yapılmasının planlandığı öğrenildi.

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