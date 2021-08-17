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Bakan Çavuşoğlu Taliban Açıklaması

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Bakan Çavuşoğlu Taliban Açıklaması
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17 Ağustos 2021 - 12:56
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Şu ana kadar Taliban‘ın verdiği mesajları olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan’daki gelişmelerle ilgili “Şu ana kadar Taliban’ın verdiği mesajları olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile düzenediği ortak basın toplantısında Afganistan’da Taliban’ın Kabil’de kontrolü ele geçirmesiyle ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Çavuşoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“(Afganistan’da) Tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil”

“Şu ana kadar Taliban’ın verdiği mesajları olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz”

“Afganistan’ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını, barışını, huzurunu desteklemeye devam edeceğiz”

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