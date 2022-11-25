Prof. Şener Üşümezsoy iki riskli fay hattını açıkladı. Adalar hattında deprem olacak mı?

Düzce‘de meydana gelen 6 büyüklüğündeki birçok ilde hissedildi. İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir’e kadar birçok yerde hissedildi.

Tüm Türkiye’yi korkutan deprem sonrası ünlü deprem Profesörü Şener Üşümezsoy’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Düzce depremi ile deprem doğuya kayıyor tezinin doğrulandığını belirten Üşümezsoy, İstanbul’u etkileyecek büyük deprem tartışmalarına değindi.

İKİ RİSKLİ FAY HATTINI AÇIKLADI

Çok tartışılan Adalar fayının ölü bir fay olduğunu yenileyen Prof. Üşümezsoy, “Ben Marmara’daki o fay iki parçalıdır, batıdaki Kumburgaz çukurundaki fay risk taşımaktadır ama orta sırtı kesen bir fay hattı yoktur, dolayısıyla fay 60 km değil 30 km’dir ve 6.5’u geçen bir deprem yaratmaz demiştim. Bu durumda sadece Teşvikiye’den Esenköy’e kadar giden Bozburun fayı, bunun yanında Çınarcık’tan güneye gelen Teşvikiye fayında da benzer bir riski bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Prof. Şener Üşümezsoy şunları söyledi:

Düzce’deki depremi 17 Ağustos’ta kırılan fayın gecikmiş bir artıcısı olarak düşünebilirsiniz.

Ulusal Kanal’daki yayında İstanbul bölümünü anlatırken Düzce’deki riskin beyaz çizgiyle çevrelenmiş kesimde olduğu, Karadere fayında Gölyaka bölgesindeki riski anlatmıştık.

Sonuç olarak 17 Ağustos 1999 depremi sonrası stres yüklenen Düzce fayı 12 Kasım’da kırılmıştır. Ona verev gelen, çatal oluşturan Karadere fayının Kuzeydoğu’daki kesimi bu depremde kısmen stres yüklenmiş ve geçen yıl bu noktada olan bir deprem bu fayın kırılma öncüsü olarak ortaya çıkmıştır. Bunu daha önceki paylaşımlarımda da hatta geçen hafta yaptığım televizyon programında da bu bölgenin riskli olduğunu göstermiş olduğum bir şekil yayınlanmıştır.

DEPREM DOĞUYA KAYIYOR

Geçen yıl çizilmiş bu haritada bu bölgenin, Karadere fayının riskli olduğunu gösterdiğim gibi Karadeniz kıyısında da oluşan fay sisteminin 17 Agustos’da kırılan fayın doğu kesimindeki stres sistemi olduğunu vurgulamıştım. Ben herkes İstanbul’da deprem beklerken hayır fay stresini doğuya bırakıyor demiştim.

Dünkü Düzce depremi sonrası yine herkes İstanbul’u gündeme getirirken ben dünkü fayın kuzeyini risk olarak açıkladım ve haritada beyaz yuvarlak içine aldım.

İSTANBUL’DA 7’LİK DEPREM OLACAK DİYENLER MAKALESİNİ DÜZELTTİ

Adalar fayı meselesine gelince 1999’daki Marmara depreminden sonra fay iki tane büyük 7.5’luk ya da üç tane 7’lik üzeri deprem oluşacaktır diye makale yazdılar.

Ancak sonra bizzat bu makaleyi yazan adam tarafından düzeltildi. Kendisi; “Ben Marmara Denizi’ni tekrar inceledikten sonra gördüm ki Adalar’dan başlayıp da Çekmece’ye kadar giden kenar fayında bir risk yok, o fay ölü bir fay ama biz onu deprem yapar diye aldık oysa bu hatalıymış” dedi.

Ancak buna karşılık bizimkiler 30 yıl içinde iki tane 7,5’luk deprem olacak, 30 yılın 25’i geçti 5’i kaldı söylemlerini sürdürüyorlar. Bu dogmatik anlayış, makaleyi yazan bilim adamı sonradan bu yanlış dediği halde artık onu dinlemiyorlar.

Ortada kalan 60 km’lik bir fay var o 7’lik deprem yapar diye Prof. Naci Görür’e açıklama yaptırmışlardı. TUBİTAK adına.

ARMİJO DA KARŞI ÇIKTI

Diğer taraftan Dünyanın en tanınmış isimlerinden Fransız bilim adamı Ronald Armijo Marmara’da boydan boya 180 km fay kırılır dendiği zaman buna da karşı çıktı benim karşı çıktığım gibi.

6,5’U GEÇEN DEPREM YARATMAZ

Fakat ben de ozaman o fay iki parçalıdır, batıdaki Kumburgaz çukurundaki fay risk taşımaktadır ama orta sırtı kesen bir fay hattı yoktur, dolayısıyla 60 değil 30 km’dir ve 6.5’u geçen bir deprem yaratmaz demiştim.

2019 yılındaki Silivri’deki deprem sonrası yine herkes Ada’dan çıkan fay bütün Marmara’yı kesecek dedi.

Bizzat yine Amerika’da USGS’den bu depremler konusunda dünyanın 1 numaralı sismoloğu tarafından büyük depremi tetikler mi diye bir makale yazdı.

DEPREM OLMA RİSKİ YÜZDE 1

Kumburgaz’daki 6,5’luk bu fayda önümüzdeki yıllarda deprem olma riski yüzde 1 olarak açıkladı. Yani bırakın yüzde 65 ve 75’lik olasılığı…

Ben Adalar yerine deprem Düzce’ye kayıyor dediğim zaman aynı şeyi bu ünlü sismolog söylemişti..

Bu durumda Teşvikiye’den Esenköy’e kadar giden Bozburun fayı, bunun yanında Çınarcık’tan güneye gelen Teşvikiye fayında da benzer bir riski bulunmaktadır.” dedi…