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Marmara Denizi’nde kargo gemisi battı: Altı kişilik mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı

Marmara Denizi’nde kargo gemisi battı: Altı kişilik mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Şubat 2024 - 11:15

Marmara Denizi’nde, İmralı Adası’nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma çalışması başlatıldı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir’in Bandırma ilçesinden bir ekibin gönderildiğini açıkladı.

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