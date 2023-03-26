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Yunanistan’da gündem Erdoğan’ın mektubu: Türkiye’den dostluk atağı!

Yunanistan’da gündem Erdoğan’ın mektubu: Türkiye’den dostluk atağı!
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26 Mart 2023 - 15:32

Türkiye ve Yunanistan’da yaşanan felaketler sonrası Ankara ve Atina arasındaki buzlar hızla eriyor. Birbirine yardım eli uzatan iki ülke anlaşmazlıkları çözmek için adımlar atarken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yazdığı mektup Yunanistan’da gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kutlanan 25 Mart Yunan milli bayramı nedeniyle Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e kutlama mektubu gönderdi.

Yunan hükümeti ve halkının 6 Şubat depremlerinden sonra gösterdikleri dayanışmadan dolayı teşekkür eden Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğine inandığını belirtti.

Yunan basını Erdoğan’ın mektubuna geniş yer ayırdı. ’25 Mart milli bayramında Türkiye’den Yunanistan’a dostluk atağı’ başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Protho Thema ‘Türk siyasi liderliğinin tutumu etkileyici ve eşi benzeri görülmemiş görünüyor’ dedi.

Haberde iki ülke arasında buzların eridiği ve bunda Türkiye depremi ve Yunanistan’daki tren faciasında liderlerin attığı adımların etkili olduğu vurgulandı.

Kathimerini haberinde Erdoğan’ın sözlerine yer ayırdı. Yunan gazete Erdoğan’ın ‘Ülkelerimiz arasındaki ilişki ve işbirliğinin önümüzdeki dönemde ortak dönemlerimizle daha da gelişeceğine inanıyorum’ sözünü öne çıkardı.

Ethnos ‘Erdoğan’ın Miçotakis’e 25 Mart kutlama mektubu: Ülkelerimizin ilişkileri daha da gelişecek’ başlığını attı. Haberde şu ifadeler yer aldı;

‘Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mart Ulusal Günü dolayısıyla Başbakan Kiriakos Miçotakis’e tebrik mektubu gönderdi. Daha önce Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, komşu ülkedeki ölümcül depremler ve Tempe faciasının ardından Yunanca-Türkçe iklimin hızla değiştiğini doğrulayarak aynı hamleyi yapmıştı.’

 

Yunanistanda gündem Erdoğanın mektubu: Türkiyeden dostluk atağı

 

To vima ise ‘Türkiye cumhurbaşkanı, yıkıcı depremlerden sonra dayanışma gösteren hükümete ve Yunan halkına da teşekkür ediyor’ dedi.

Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da aynı gün Proto Thema gazetesine mülakat verdi.

Yunan bakan gazeteye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

‘Türkiye’nin Yunanistan’a açtığı diyalog kapısını kapatamayız. Türkiye’nin bize karşı olan parametreleri beklenmedik bir biçimde değişti. Ege’deki ihlaller durdu. Adalar üzerinden uçuşlar yapılmıyor. Tehdit edici ifadeler kullanılmıyor. Yani bizim herzaman diyalog için arzu ettiğimiz bir ortam hüküm sürüyor. O halde Türkiye’nin bu olumlu davranışlarına bizim de aynı oranda bir karşılık verme yükümlülüğümüz var.’

Dendias ayrıca ‘Türkiye’nin uzattığı anlaşma elini Yunanistan’ın reddetmesi mümkün değildir. Bunun aksi, Yunanistan’ın her zaman arzu ettiği bu ortamı inkar etmiş oluruz, Türkiye ile ilişkilerimizde artık bambaşka bir süreç başlatıldı. 22 Martta Ankara’da gerçekleşen 4.Pozitif Gündem toplantısından sonra ortak bildiri ve benim, Türk meslektaşım Çavuşoğlu ile Brüksel’de yaptığım görüşme bu gerçekleri yansıtıyor’ görüşünü savundu.

‘GÖZ ARDI EDİLEMEYECEK SEMBOLİZM’

Dendias, Türkiye’nin , Yunanistan’ın BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine vereceği desteğe karşı Yunanistan’ın, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) genel sekreterliğine Türkiye’nin gösterdiği adaya destek vermesini de buna örnek gösterdi.

Dendias bu konuda ‘Türkiye’nin Yunanistan’ın adaylığına destek vermesinin çok önemli bir sembolizmi var. Bu, göz ardı edilecek bir sembolizm değildir. Bizim de Türkiye’nin IMO genel sekreterliği için gösterdiği adayı desteklememiz bunun farklı bir örneğidir’ şeklinde konuştu.

Denidas son olarak, Yunanistan’ın Mısır, İsrail, İtalya ve Arnavutluk ile başlattığı deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik anlaşmaların aynısını Türkiye ile de yapmak istediği arzusunu aynen sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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