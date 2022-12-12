Kabine Toplantısı başladı! Asgari ücret ve EYT için gözler bu toplantıda

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret, EYT, memur ve emekliye yönelik çalışmalardaki son durumun ele alınacağı kritik toplantı 15.45 sıralarında başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı’nın ana gündemi ekonomi. Kabine, çalışma hayatına ilişkin yasal düzenlemeleri görüşecek. Kritik toplantı saat 15.45 sıralarında başladı.

Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği zam oranı için çalışmalar sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 14 Aralık’taki 2’nci toplantısı öncesinde son durum, Kabine Toplantısı’nda değerlendirilecek.

EYT’DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde de takvim işliyor.

En çok merak edilen konu, emeklilik için yaş şartının getirilip getirilmeyeceği. Düzenlemenin ay sonunda Meclis’e gelmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantıda bilgi verecek.

Terörle mücadele, Kabine Toplantısı’nın bir diğer gündem başlığı. Suriye ve Irak’ın kuzeyine yönelik askeri operasyonlara ilişkin son durum değerlendirilecek.