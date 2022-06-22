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mardinli berbie

mardinli berbie
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22 Haziran 2022 - 15:05

Kısmetse Olur yarışması bitse de yarışmacılar, gündem olmaya devam ediyor. Yarışmada önce çıkan Cansel Çördük cesaretinin dozunu artırdı. Kısmetse Olur Cansel son dönemde erotik pozlarıyla gündeme geliyordu. Cansel Çördük, son yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.

Cansel Çördük'ün paylaşımları olay oldu! "Mardinli Barbie" - Sayfa 1

Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Çördük son günlerde en az yarışmadaki dönemlerdeki kadar popüler. Bunun sebebi ise Cansel Çördük’ün değişimi ve sosyal medyadaki cesur pozları…

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Cansel Çördük'ün paylaşımları olay oldu! "Mardinli Barbie" - Sayfa 2

Bir dönem Eser West ile aşk yaşayan ve Arda Turan ile de yazışmaları ortaya çıkan Cansel Çördük şimdilerde yurt dışında yaşıyor. Model ve şarkıcı olan Cansel Çördük’ün son olarak erotik bir klibi ortaya çıkmış ve gündem olmuştu.

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Cansel Çördük'ün paylaşımları olay oldu! "Mardinli Barbie" - Sayfa 3

Kısmetse Olur Cansel, yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Son olarak arabaya yaslanırken pozlarını paylaşan Cansel’e gelen, “Mardinli Barbie” yorumu dikkat çekti.

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Cansel Çördük'ün paylaşımları olay oldu! "Mardinli Barbie" - Sayfa 4
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Cansel Çördük'ün paylaşımları olay oldu! "Mardinli Barbie" - Sayfa 5
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Cansel Çördük'ün paylaşımları olay oldu! "Mardinli Barbie" - Sayfa 6
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Cansel Çördük'ün paylaşımları olay oldu! "Mardinli Barbie" - Sayfa 7
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Cansel Çördük'ün paylaşımları olay oldu! "Mardinli Barbie" - Sayfa 8
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Cansel Çördük'ün paylaşımları olay oldu! "Mardinli Barbie" - Sayfa 9
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Cansel Çördük'ün paylaşımları olay oldu! "Mardinli Barbie" - Sayfa 10
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Cansel Çördük'ün paylaşımları olay oldu! "Mardinli Barbie" - Sayfa 11
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Cansel Çördük'ün paylaşımları olay oldu! "Mardinli Barbie" - Sayfa 12
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Cansel Çördük'ün paylaşımları olay oldu! "Mardinli Barbie" - Sayfa 13
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Cansel Çördük'ün paylaşımları olay oldu! "Mardinli Barbie" - Sayfa 14
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Cansel Çördük'ün paylaşımları olay oldu! "Mardinli Barbie" - Sayfa 15
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Cansel Çördük'ün paylaşımları olay oldu! "Mardinli Barbie" - Sayfa 16
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Cansel Çördük'ün paylaşımları olay oldu! "Mardinli Barbie" - Sayfa 17
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Cansel Çördük'ün paylaşımları olay oldu! "Mardinli Barbie" - Sayfa 18
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Cansel Çördük'ün paylaşımları olay oldu! "Mardinli Barbie" - Sayfa 19
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Cansel Çördük'ün paylaşımları olay oldu! "Mardinli Barbie" - Sayfa 20
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Cansel Çördük'ün paylaşımları olay oldu! "Mardinli Barbie" - Sayfa 21
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Cansel Çördük'ün paylaşımları olay oldu! "Mardinli Barbie" - Sayfa 22
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Cansel Çördük'ün paylaşımları olay oldu! "Mardinli Barbie" - Sayfa 23
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Cansel Çördük'ün paylaşımları olay oldu! "Mardinli Barbie" - Sayfa 24
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Cansel Çördük'ün paylaşımları olay oldu! "Mardinli Barbie" - Sayfa 25
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Cansel Çördük'ün paylaşımları olay oldu! "Mardinli Barbie" - Sayfa 26
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Cansel Çördük'ün paylaşımları olay oldu! "Mardinli Barbie" - Sayfa 27
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Cansel Çördük'ün paylaşımları olay oldu! "Mardinli Barbie" - Sayfa 28
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Cansel Çördük'ün paylaşımları olay oldu! "Mardinli Barbie" - Sayfa 29

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