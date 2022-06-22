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Türkiye’nin 4’üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han Rumları korkuttu

Türkiye’nin 4’üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han Rumları korkuttu
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22 Haziran 2022 - 10:53

Kıbrıslı Rum lider, Türkiye’nin 4’üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han’ın yakında Kıbrıs açıklarında faaliyete başlayabileceği endişesiyle Güvenlik Konseyi’ni topladı.

Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Mersin Taşucu limanında son bakımları yapılan Türkiye’nin 4’üncü Sondaj Gemisi Abdülhamid Han’ın ilk görev yerinin Kıbrıs açıkları olacağı endişesiyle Ulusal Güvenlik Konseyi’ni topladı. Anastasiadis, siyasi parti liderlerine Türkiye’nin Fransız Total ve İtalyan ENI’nin geçen ay sondaja başladığı, bir bölümü Türkiye’nin kıta sahanlığı içinde kalan 6’ncı parsele girmesini beklediklerini söyledi.

 

Türkiye’nin 4’üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han Rumları korkuttu

ANASTASİADİS’TEN İTİRAF

AB’nin Türkiye’ye yaptırım uygulamasına çalıştıklarını ancak başarısız olduklarını anlatan Rum lider, “AB ülkelerinin Türk ekonomisinde sahip oldukları çıkarlar, sektörlerinin bağımlılığı ve Türkiye’deki bankaların menfaatleri yaptırım kararları alınmasını engelliyor” dedi. Rum lider AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Komiseri Josep Borrell’in kendisine, “Türkiye’ye yönelik yaptırım uğraşlarından bir şey bekleme” cevabı verdiğini de kaydetti. Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis’in Türkiye ile gerginliği artıracak söylemlerden kaçındığını, AB ve NATO’nun da benzer bir çaba içinde olduğunu sözlerine ekledi.

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