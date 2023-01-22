Hadise’den ‘yıkılmadım, ayaktayım’ pozu

Fark ettiyseniz Hadise son günlerde sosyal medyada çok aktif. Sürekli yeni pozlarını paylaşıyor. Önce kısa bir sessizlik sonra bir anda fotoğraf bombardımanı? Neler oluyor?

Ömür Gedik: Baktım da öyle farklı bir aktivite görmedim hesabında. Eskiden de aktifmiş zaten.

Savaş Özbey: Ben de bir sıra dışılık gözlemlemiyorum Hadise’de. Hadise, hep aynı Hadise.

Orkun Ün: Nasıl aynı yahu? Kadın duruyor duruyor ve sessizliğin ardından enteresan pozlarla çıkıyor karşımıza. İddialı pozlarla. Ha bir sorunum var mı? Yok. Bence gayet de güzel fotoğraflar paylaşıyor.

Onur Baştürk: Fotoğraf bombardımanı bir şey oluyor anlamına geliyorsa, o şey yeni bir albüm ya da şarkıdır herhalde. Ya da “Ben yıkılmadım, ayaktayım” harekatı.

Onur Baştürk – Ömür Gedik – Savaş Özbey – Orkun Ün

‘Cennet Mahallesi’ atışması

Shakira ve Pique arasındaki sular durulmuyor. Shakira, son şarkısında kendisini aldatan eski sevgilisi Gerard Piqué’ye “Ben iki tane 22’lik kıza değerim. Bir Ferrari’yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex’i bir Casio ile takas ettin” diye seslendi. Pique gitti Twingo arabaya binip Casio saat kullanmaya başladı. Shakira, eski kayınvalidesinin evine bakan balkonuna büyük bir cadı figürü koydu. Konsey sizce bu tartışmanın kalitesi yerlere düşmeye başladı mı?

Ömür Gedik: Pique’nin kalitesi benim gözümde zaten düşük, hatta yerlerde sürünüyor. Shakira’nın Pique’ye ve kayınvalidesine sayıp sövmesi de içimi rahatlatıyor. Hak eden cezasını çeksin. Kadınların erkeklerden ve bu erkekleri bu kadar rezil yetiştiren annelerinden çektiği nedir Allah aşkına! Bir bitemediler.

Orkun Ün: Çok sertsin Ömür. Tamam Pique haksız fakat bir yerde noktalamak gerekmiyor mu? İyice mahalle kavgasına çevirdiler olayları.

Aldatan zaten er ya da geç çekecektir cezasını. Etsin Allah’a havale baksın yoluna. Ne öyle göndermeli şarkılar falan…

Onur Baştürk: Bence çok eğlenceliler, tam Latinler’e özgü bir “Cennet Mahallesi” atışması. Ama eğlenceden geriye kalan şu: Shakira şarkısında yaptığı kıyaslamalarla aslında kendini küçük düşürüyor ve Pique’yle beraber olan “yeni kadın”ı hedef alıyor. Pique’yi hedef gösterir gibi olsa da aslında derdi, “Neden ben değil de o kadın?” duygusuna yenik düşmek.

Savaş Özbey: Aldatılmak ya da başka kadınla birlikte olmak konusunda iki ekol var: Giderli Demet Akalın ekolüyle, Demir Leydi Ebru Gündeş ekolü. Eski aşkın ardından şarkılar türküler yazanlarla, demir soğukluğunda buz gibi kesip atanlar. İlki sanatsal üretim açısından daha verimli belki ama ikincisi daha şık. Shakira’nın Demet’in değil, Ebru’nun yolundan gitmesi lazım.

KADINLA ERKEK ARASINDAKİ GÜÇ DENGESİNİN BOYLA ÖLÇÜLMESİ

Ozan Doğulu sevgilisi Hera ile aralarındaki boy farkını tiye alanlara; “Arkadaşlar boy farkı aşka engel mi yahu?” demiş. Sizce aşka engel midir boy?

Onur Baştürk: Engel değildir tabii. Buradaki mevzu erkekle kadın arasındaki güç dengesinin “boy” üzerinden ölçülmesi. Kadın kısa boylu, erkek uzun boylu olsa kimse bu böyle düşünmeyecek, bu sorular bile sorulmayacaktı. Fena olan da bu işte!

Savaş Özbey: Ortalama erkek boyu, ortalama kadın boyundan uzun. Doğal olarak ideal bir çiftte erkeğin kadından bir tık uzun olmasını arıyor göz. Ama istisnalar kaideyi bozmaz tabii.

Ömür Gedik: E Ozan haklı, aşkın boyla ne alakası var. Aşk çok bilinmeyenli denklem, herkese göre başka şekilleniyor. Aşkın bırakın boyla türle bile ilgisi yok. Ben kedime âşığım mesela. Onun kedi olması aşka engel mi yahu?

Orkun Ün: Offff… Yani bomboş bir tartışma yaşadık resmen. Boy ile aşk ne alaka? Tamam erkek çok kısa olursa bir de kadınlar yanlarında topuklu giyerse dışarıdan biraz garip durabiliyor. Bu sorun, uzun topuklu giymeyerek kolayca aşılır ama… Yani büyütülecek mevzular değil, aşka sevgiye hele hiç engel olacak şeyler değil.

‘Kısmetse düşer’ olmuş o

Kısmetse Olur’u izleyen var mı aranızda? En son bir yarışmacının poposunun düştüğü iddiaları var… Gerçek mi bu?

Ömür Gedik: İzleyemediğim programlar arasında ilk 5’e girer. Vaktimi çalamaz. Ne popodan haberim var ne de başka bir şeyden.

Orkun Ün: Hepsi şov hepsi yalan dolan… Bir senaryoyu oynuyor yarışmadakiler. Fakat yapımcıları büyük bir tehlike bekliyor bence. Çünkü öyle kalitesiz yarışmacılar, öyle edep adap bilmeyen yarışmacılar var ki… Kaldırtacaklar kesin programı.

Onur Baştürk: Bir yarışmacının ağzından kaçırdığı gibi popo düşmesi de kurgudur herhalde.

Savaş Özbey: Yarışmayı önceden de izlemiyordum, bu yeni versiyonunu da. Ama sosyal medyada gördüm o fotoğrafı. İnsan fark etmez mi, çekiştirip düzeltmez mi? Bu da reyting içinse “Kısmetse düşer” olmuş o.

Ne intihar ne de iddiası olsun

Bircan Bali, genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan hakkında ‘intihar teşebbüs etti’ iddiasını ortaya attı. Hafsanur bu iddiayı yalanladı. Böyle iddia olur mu?

Orkun Ün: Genç bir insana atılan müthiş bir iftiradır… Hafsanur çok keskin bir dille yalanladı. Ben en ufak bir gerçeklik payı olsa böyle keskin bir yalanlama yapacağını sanmam.

Ömür Gedik: Çok iddialı bir iddia olmuş tabii. Hassas konular bunlar. Ne intihar ne de iddiası olsun.

Savaş Özbey: Özür diledi, “Bütün eleştiriler kabulümdür” dedi Bircan Bali ama iş işten de geçmişti. O kadına bileklerini gösterdiği o fotoğrafı vermek zorunda hissettirdi ya vebali büyük.

Onur Baştürk: ‘İntihara teşebbüs iddiası’ haberi çocuk oyuncağı değil. İster genç ister yaşlı olsun, hiçbir ünlünün bu kadar üzerine gidilmemeli, “İntihara teşebbüs ettin sen!” diyerek. Karşı taraf “etmedim” diyor, hâlâ kanıtlayacağız diye uğraşılması sanki “Hadi git intihar et” demekle aynı şey.

Ondan bir tane daha yok!

Hande Yener, “Benden 1 Tane Daha Yok” şarkısını çıkardı. Hem yeni tarzını hem şarkısını nasıl buldunuz? Kendini piyasadaki diğer isimlerden ayırmaya mı çalışıyor Hande?

Onur Baştürk: Şarkıyı Melek Yargıcı’nın o meşhur “Ben tekim” nidalarını unutarak dinlemeye çalıştım ve sevdim. Sound’u gayet güzel.

Ömür Gedik: Enfes. Hande’nin tarzı, getirdiği yenilikler onu hep ayrı ve güzel bir yerde tutuyor. Yine öyle olmuş.

Savaş Özbey: Çok şey denedi ama genel anlamda çizgisini ve stilini bozmadan, mesela arabeske boğulmadan yürüyen yegâne sanatçılardan. E doğru demiş, ondan bir tane daha yok.

Orkun Ün: Hande Yener yahu o! Tanımadan sempati besliyorum resmen kadına. Şarkısını da tarzını da sevdim ben. ‘Daha iyisini yapacaklar haydi sahneye diyor’ işte…