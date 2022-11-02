Akşam Grubu yeniden el mi değiştiriyor? Yine Erdoğan’a yakın isim…

2013 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) Ethem Sancak’a sattığı, 2017 yılında da Yeşildağ kardeşlerin aldığı Türk Medya grubu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
MedyaRadar’ın özel haberine göre Akşam, Güneş, Star gazeteleri ile Alem ve Platin dergilerinin yanı sıra 24, 360 ve tv4 kanalları ile Alem FM ve Lig Radyo’nun da yer aldığı Türk Medya’nın yeniden satışının gündemde olduğu konuşuluyor.
TAZMİNATLAR ÖDENEREK İŞTEN ÇIKARMALAR BAŞLADI
Grup genelinde, satışa ön hazırlık olarak, çalışanların tazminatları ödenerek işten çıkarmalar başladı.
MedyaRadar’a gelen bilgilere göre ekonomi bölümünden Şenay Büyükköşdere ile Nuriye Doğu’nun yanı sıra haber merkezi muhabiri Emre Öztürk ile bir sayfa sekreteri tazminatını alarak kurumla anlaşmalı şekilde yollarını ayırdı.
YENİ SAHİBİ DE ERDOĞAN’A YAKIN BİR İSİM
TürkMedya grubunun yeni sahibi için Ramsey giyim imalat ve perakende şirketinin kurucusu ve sahibi olan Remzi Gür’ün adı geçiyor.
Erdoğan’ın büyük oğlu Ahmet Burak’ın İngiltere’deki eğitim finansörü olan ünlü Ramsey giyim mağazalarının sahibi Remzi Gür’ün ABD’de okuyan Esra Erdoğan’ın da masraflarını karşıladığı ortaya çıkmıştı.
TÜRKMEDYA’NIN GEÇMİŞİ
İş insanı Ethem Sancak, 2013 yılında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) el koyduğu Skyturk360 televizyonu ile Akşam ve Güneş gazetelerinin de bünyesinde bulunduğu TürkMedya’yı satın aldı. Söz konusu medya grupları, 2017 yılında Yeşildağ kardeşlere satıldı ve Türk Medya Grup ismi altında birleştirildi.
ERDOĞAN’IN CEZAEVİNDEN ARKADAŞI
Zeki Yeşildağ ve Hasan Yeşildağ kardeşlerden biri olan Hasan Yeşildağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pınarhisar Cezaevi’nden arkadaşı.