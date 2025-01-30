MANSUR YAVAŞ’TAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE! ANKARA KULİSLERİ HAREKETLENDİ

MANSUR YAVAŞ’TAN ÖZGÜR ÖZEL’E ÖN SEÇİM TEPKİSİ! “ADAYI HALK BELİRLESİN”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanlığı adayını ön seçimle belirleme açıklaması, parti içinde tartışmalar da beraberinde getirildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bu çıkışa tepkili olduğu ve sürecin sadece CHP üyeleriyle değil, halkın geniş görülmesiyle şekillenmesinin savunduğu öne sürüldü.

YAVAŞ’TAN “GENİŞ KATILIMLI ANKET” ÖNERİSİ

Nefes yazarı Aytunç Erkin , günün köşe yazısında Mansur Yavaş’ın Özgür Özel’in ‘ön seçim’ çıkışına şaşırdığını ve gergin olduğunu iddia etti. Yazıya göre Yavaş, aday belirleme süreci “Cumhurbaşkanı adayını CHP Üyeleri değil, halk seçsin. 50 bin kişilik geniş kapsamlı bir anket yapılsın” dile getirildi.

İMAMOĞLU İLK RAUNDU KAZANDI MI?

CHP kulislerinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ön seçim konusunda üstünlükleri ve adaylık yarışında ilk raundu kazanıldığı konuşuluyor. Yavaş’ın ise CHP’nin yeni yol haritası hakkında daha temkinli yaklaştığı belirtiliyor.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, güncel haberlerde yaptığı açıklamalarda, “CHP’nin cumhurbaşkanı adayını 1 milyon 600 bin üye belirleyecek” ömrü kullanmış ve parti üyelerini bu süre boyunca katılmaya çağırmıştı.

Bu gelişmeler, CHP içinde ön seçim mi, yoksa geniş halk anketi mi? Tartışmasını başlatırken, Mansur Yavaş’ın çıkışının parti içinde nasıl bir yankı uyandıracağı merak konusu.