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Aziz Yıldırım’dan şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor’a çılgın jest!

Aziz Yıldırım’dan şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor’a çılgın jest!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Nisan 2023 - 14:39
2. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor’a 15 yıl önce 1.5 milyon dolar borç veren eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, faizi silerek körfez ekibinden sadece ana parayı ödemesini istedi.

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