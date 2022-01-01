Erdoğan Geri Adım Atmıştı: Bahçeli Sezen Aksu’yu Yeniden Hedef Gösterdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Bahçeli, geçtiğimiz hafta gündemin ana konusu olan Sezen Aksu’nun “Şahane Bir Şey Yaşamak” şarkısı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. AKP Genel Başkanı ve Cumhubaşkanı Erdoğan “dil koparma” videosuna yönelik yaptığı, “Benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir” demişti. Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı olan MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise “Hz. Adem ile Hz. Havva’ya cahil demek sıradan bir şarkı sözü olarak değerlendirilemez. Herkes aksini söylese de MHP, selin akıntısına kapılamaz” diyerek direkt olarak Sezen Aksu’yu hedefe koydu.