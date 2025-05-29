İYİ Partili Turhan Çömez’den Erdoğan’ın Yeni Planına İfşa

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, dün katıldığı bir programda dikkat çeken iddialarda bulundu. Çömez, Meclis’e getirilmesi planlanan yeni düzenlemeye ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı’nın mali harcamalarının ve bütçesinin denetimden muaf tutulacağını belirtti.

Diyanet Bütçesi Sayıştay Denetiminden Çıkıyor

Sözcü TV’de Uğur Dündar ile Arena programına katılan Çömez, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesinin ve harcamalarının Sayıştay denetiminden çıkarılmasıyla ilgili yeni düzenlemeyi duyurdu. Çömez, bu gelişmeyi “şeffaflık ve denetim ilkelerine tamamen aykırı” olarak nitelendirerek, Erdoğan’ın hükümetin denetimden kaçan kararlarını Meclis’e sunmaya devam ettiğini ifade etti. Çömez, hükümetin, bazı düzenlemelere otoriter yapıyı pekiştiren maddeler eklediğini ve bu maddelerin dikkat çekici bir yöntemle Meclis’e getirildiğini söyledi.

Diyanet’in Artan Bütçesi ve Denetimden Kaçışı

Çömez, Diyanet’in bütçesinin geçen yıl yüzde 42-43 oranında arttığını, bu dönemde sağlık harcamalarının ise yüzde 22 oranında arttığını belirterek, Diyanet’in bütçesinin Dışişleri Bakanlığı’nın bütçesinin tam üç katı olduğunu vurguladı. Ayrıca, Diyanet ve Diyanet Vakfı’nın bütçeleriyle ilgili artık hiçbir denetim yapılmayacağını ve harcamaların sorgulanamayacağını söyledi.

“Hesap Sorulamayacak”

Çömez, yeni düzenlemenin Diyanet Vakfı’nın hac işleri, yatırımlar ve yurtdışı projelerinin denetimden çıkarılmasını içerdiğini dile getirerek, “Ben yaptım, oldu” mantığıyla hareket edileceğini ifade etti. Çömez, bu durumun Türkiye’nin demokrasiye olan yolculuğunda ciddi bir tehlike oluşturduğunu belirterek, “Şeffaflık ve denetim yoksa, otokrasiye adım adım gidiliyor demektir” dedi.

Çömez’den Eleştiriler

Çömez, ayrıca daha önce Washington’daki bir yatırım için sorular sorduğunu ve hükümetten “Çok merak ediyorsan git web sitesinden bak” şeklinde cevap aldığını da aktardı.