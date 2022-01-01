Küçük Çocuk Erdoğan’ın ilk Vukuatı Değil

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın derlemesine göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’daki bir açılışta mikrofonu verdiği 11 yaşındaki çocuğun, “Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcam karşısında kim? O adam hain” sözleri tepkilere neden olurken, yaşanan bu olay akıllara Erdoğan’ın önceki mitinglerini getirdi. Erdoğan’ın katıldığı mitinglerde tepki çekenlerden bazıları şöyle:
BAHÇELİ’Yİ HEDEF ALDI
Özel değil, genel genel: Erdoğan, 2011’de kaset kumpası kurulan eski CHP lideri Deniz Baykal’a atfen bir mitinginde, “Kendi eşiyle değil. Buna nasıl kendi özeli dersin? Bu özel değil, genel. Bu genel bir ahlaksızlık” ifadelerini kullanmıştı.
Bahçeli’ye ‘çocuğu yok’: 2014’te Sivas’ta düzenlediği seçim mitinginde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ailesi üzerinden hedef alarak,“Aile nedir, çoluk çocuk nedir bilmez. Onun böyle bir derdi yok” demişti.
Berkin’in annesini yuhalattı: 2014’te, Gaziantep’te düzenlediği mitingde, Gezi olayları sırasında yaralanan ve 269 gün yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini 15 yaşındayken kaybeden Berkin Elvan’ı “terörist” ilan etti. Erdoğan, aynı mitingde, Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan’ı da alandakilere yuhalattı.