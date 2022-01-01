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Küçük Çocuk Erdoğan’ın ilk Vukuatı Değil

Küçük Çocuk Erdoğan’ın ilk Vukuatı Değil
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01 Şubat 2022 - 17:59

Küçük Çocuk Erdoğan’ın ilk Vukuatı Değil

Trabzon’da düzenlenen açılışta kürsüye çıkan çocuğun cumhurbaşkanı için oy istemesi ardından Erdoğan’ın daha önceki mitinglerindeki vukuatlar akıllara geldi

 

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın derlemesine göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’daki bir açılışta mikrofonu verdiği 11 yaşındaki çocuğun, “Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcam karşısında kim? O adam hain” sözleri tepkilere neden olurken, yaşanan bu olay akıllara Erdoğan’ın önceki mitinglerini getirdi. Erdoğan’ın katıldığı mitinglerde tepki çekenlerden bazıları şöyle:

BAHÇELİ’Yİ HEDEF ALDI
Özel değil, genel genel: Erdoğan, 2011’de kaset kumpası kurulan eski CHP lideri Deniz Baykal’a atfen bir mitinginde, “Kendi eşiyle değil. Buna nasıl kendi özeli dersin? Bu özel değil, genel. Bu genel bir ahlaksızlık” ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli’ye ‘çocuğu yok’: 2014’te Sivas’ta düzenlediği seçim mitinginde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ailesi üzerinden hedef alarak,“Aile nedir, çoluk çocuk nedir bilmez. Onun böyle bir derdi yok” demişti.

Berkin’in annesini yuhalattı: 2014’te, Gaziantep’te düzenlediği mitingde, Gezi olayları sırasında yaralanan ve 269 gün yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini 15 yaşındayken kaybeden Berkin Elvan’ı “terörist” ilan etti. Erdoğan, aynı mitingde, Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan’ı da alandakilere yuhalattı.

Seçim mitinginde Kuran: 2015 seçimleri öncesinde miting düzenlediği Siirt ve Şanlıurfa’da, kürsüye elinde Kuran ile çıktı. Muhalefeti, Kuran’ı göstererek eleştiren Erdoğan, “Kuran ne diyorsa onu yaparsın” dedi.

Şehidin tabutuna kolunu attı: 2018’de, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit düşen Piyade Teğmen Muhammed Kır’ın Erzurum’da düzenlenen cenaze töreninde, mikrofonu alarak konuşma yaptı. Erdoğan’ın, konuşması sırasında elini şehidin tabutuna atması dikkat çekti.

Şehidin annesine anahtar: 2018’de, terör örgütü PKK tarafından katledilen Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’e, miting sahnesinden ev anahtarı verdi.

Bana abartı geldi: 2020’de Malatya’ya giden Erdoğan, kendisine “İşsiziz. Evimize ekmek götüremiyoruz” diyen esnafa, “Bu bana çok abartılı geldi. Keyif çayı bu. Bu çayı iç” ifadeleri ile çay verdi.

Şehit annesine miting telefonu: 2021’de, Pençe Kartal-2 Harekât bölgesindeki PKK tarafından şehit edilen Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin annesi Ayşe Güler’i, partisinin Rize il kongresinde arayarak konuştu ve konuşmayı katılımcılara dinletti. Güler, daha sonra yaptığı açıklamada, Erdoğan aradığında mezarlıkta olduğunu ve kongreden arandığını bilmediğini söyledi.

Afetzedelere çay fırlattı: 2021’de, yangın felaketi yaşayan Marmaris’e giden Erdoğan, afetzedelere çay fırlattı.

Camide “dil kopartma”: Erdoğan, Sezen Aksu’nun 2017’de yazdığı şarkı sözleri üzerine başlayan tartışmanın ardından camide yaptığı konuşmada, “Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimiz” dedi.

“ESKİDEN DEFTER KİTAP BULAMAZDIK”

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende “Gençler, bizler bu çileyi çok çektik biliyor musunuz? Sadece kitap değil, defterleri bile alamazdık, bu çileleri çektik. Siz teksir notları nedir, bilir misiniz? Yeni nesil bu çileyi çekmemeli, onun için de kûşekâğıtla kitaplarımızı hazırladık, sıraların üzerine bunları koyduk” dedi.

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