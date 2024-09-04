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TCMB ile Suudi Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı!

TCMB ile Suudi Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Eylül 2024 - 11:51

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı.

TCMB’den yeni anlaşma. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, TCMB ve Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında, dün, merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Suudi Arabistan Merkez Bankası Başkanı Ayman M. Al-Sayari tarafından Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde mutabakat zaptına imza atıldığı aktarılan açıklamada, “Söz konusu anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

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