Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Serdar Ortaç ayakta duramıyor… Ünlü şarkıcının konser görüntüleri hayranlarını üzdü!

Serdar Ortaç ayakta duramıyor… Ünlü şarkıcının konser görüntüleri hayranlarını üzdü!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
17 Nisan 2024 - 19:49

Kapadokya’da konser veren ünlü popçu Serdar Ortaç’ın sahne görüntüleri ortaya çıktı. Hastalığından dolayı ayakta durmayan Ortaç’ın sarhoş olduğu da iddia edildi.

Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden ve bir bacağında rahatsızlık olan Serdar Ortaç’ın, geçtiğimiz aylarda yürümekte güçlük çektiği görülmüştü.

Tekerlekli sandalye kullanan Ortaç’tan yeni bir görüntüsü sosyal medyaya düştü.

Kapadokya’ya gitti

Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden olan Serdar Ortaç, Kapadokya’da sevenleri ile bir araya geldi…

Son hali üzdü

Konserinde geçmişten günümüze hit olmuş şarkılarını seslendiren Ortaç’ın sahnedeki hali, onu izlemeye giden hayranlarını bir hayli üzdü.

Dansçı kızların elini bırakamadı

İki dansçı kızın elini tutup ayakta durmaya çalışan Ortaç, bunu başaramayınca zorla bir sandalyeye oturtuluyor. Görüntülerde keyifsiz olduğu görünen ünlü şarkıcının son hali, sosyal medyada gündem oldu.

Sarhoş iddiası da var

Pop müziğinin usta ismini bu halini izleyenler videoya yorum yağdırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Serdar Ortaç’ın sarhoş olduğunu iddia etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Maldivler’e giden Hadise kızarıklığıyla sosyal medyanın diline düştüMaldivler’e giden Hadise kızarıklığıyla sosyal medyanın diline düştü
Serenay Sarıkaya’ya gönderme yaptığı iddia edilen Cem Yılmaz’dan açıklama:Serenay Sarıkaya’ya gönderme yaptığı iddia edilen Cem Yılmaz’dan açıklama:
Metin Akpınar ve Uğur Dündar’la ilişkisi ortaya çıkan kadının ilk kez fotoğrafı yayınlandıMetin Akpınar ve Uğur Dündar’la ilişkisi ortaya çıkan kadının ilk kez fotoğrafı yayınlandı
Hande Ataizi güzellik sırlarını anlattıHande Ataizi güzellik sırlarını anlattı
Aşkın Nur Yengi’nin ’emekli maaşı’ yorumu olay olduAşkın Nur Yengi’nin ’emekli maaşı’ yorumu olay oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Metin Akpınar’ın “Nereden çıktı bu veled” filmi yeniden gündem oldu.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şeker hastalarına müjde. Kan şekerini düzeltiyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika.. Servet Yardımcı TFF Başkanlığı’na adaylığını açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hafta 4 gün çalışma Türkiye’de de başladı. İşte 3 gün tatilin olduğu sektörler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Maldivler’e giden Hadise kızarıklığıyla sosyal medyanın diline düştü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serdar Ortaç ayakta duramıyor… Ünlü şarkıcının konser görüntüleri hayranlarını üzdü!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serenay Sarıkaya’ya gönderme yaptığı iddia edilen Cem Yılmaz’dan açıklama:
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emel Sayın’ın ilk eşini tanıyabildiniz mi? 2 kez evlenip boşandılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Metin Akpınar ve Uğur Dündar’la ilişkisi ortaya çıkan kadının ilk kez fotoğrafı yayınlandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hande Ataizi güzellik sırlarını anlattı
SON DAKİKA HABERLERİ
Avrupa’da gaz fiyatları artış gösterdiNisan 17, 2024-11:25 am
Yargıtay Başkanlığı seçiminde 19. turda da kazanan olmadıNisan 17, 2024-11:23 am
Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildiNisan 17, 2024-11:19 am
Avrupa Ligi’nde yarı finale kim çıkacak?Nisan 17, 2024-11:18 am
Gediz’de 2 hektarlık ormanlık alan kül olduNisan 17, 2024-11:16 am
Brent petrolün varil fiyatı 89,79 dolarNisan 17, 2024-11:13 am
Borsa güne yükselişle başladıNisan 17, 2024-11:12 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !