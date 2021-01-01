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Eurovision mücadelesi veren Linet sahne şovuyla İsrail’i salladı!

Eurovision mücadelesi veren Linet sahne şovuyla İsrail’i salladı!
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05 Ocak 2022 - 15:44

Eurovision mücadelesi veren Linet sahne şovuyla İsrail’i salladı!

Ünlü şarkıcı Linet İsrail’i Eurovision 2022’de temsil edecek sanatçının seçildiği X Factor yarışmasında fırtına gibi esmeye devam ediyor. My Number One şarkısındaki başarısıyla bir üst tura geçen Linet, dans performansıyla da jüri üyelerinden tam not aldı.

Eurovision mücadelesi veren Linet sahne şovuyla İsrail'i salladı! - Sayfa 1

Linet, Türkiye’nin 2013 yılından beri katılmadığı Eurovision şarkı yarışmasında İsrail’i temsil edebilmek için katıldığı X Factor adlı yarışmasında bir kez daha sahneye çıktı.

Eurovision mücadelesi veren Linet sahne şovuyla İsrail'i salladı! - Sayfa 2

Tel Aviv doğumlu Türk-İsrail asıllı şarkıcı, sesi ve sahne şovuyla herkesi kendine hayran bıraktı.

Eurovision mücadelesi veren Linet sahne şovuyla İsrail'i salladı! - Sayfa 3

YUNANİSTAN’A BİRİNCİLİĞİ GETİREN ŞARKIYI SÖYLEDİ

My Number One şarkısındaki başarısıyla adından söz ettiren şarkıcı, üst tura yükselmeyi başardı.

Eurovision mücadelesi veren Linet sahne şovuyla İsrail'i salladı! - Sayfa 4

My Number One, 2005 yılında Ukrayna’da düzenlenen 50. Eurovision Şarkı Yarışması’nda Helena Paparizou’yla Yunanistan’a birinciliği getirmişti.

Eurovision mücadelesi veren Linet sahne şovuyla İsrail'i salladı! - Sayfa 5

“İSRAİL’DE DOĞDUM AMA TÜRK AİLENİN KIZIYIM”

Geçtiğimiz haftalarda yarışma hakkında konuşan Linet, üçüncü tura kaldığını belirterek “Yarışma hala devam ediyor. Birkaç aşama daha var. Ben İsrailliyim, İsrail’de doğdum ama bir Türk ailenin kızıyım. Türkiye’de yıllarımı, hayatımı geçirdim. Şimdi İsrail’i temsil ediyorum” demişti.

Eurovision mücadelesi veren Linet sahne şovuyla İsrail'i salladı! - Sayfa 6

“SENEYE DE TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDERİM”

Türkiye’den Eurovision için teklif gelmesi durumunda seve seve kabul edeceğini de belirten Linet, “Taraftarlık işini sevmiyorum. Bu sene İsrail’i temsil ederim, sonraki sene Türkiye’yi temsil ederim. Sonuçta bir dünya sahnesine çıkıyorsunuz. Önemli olan oraya çıkabilmek” şeklinde konuşmuştu.

Eurovision mücadelesi veren Linet sahne şovuyla İsrail'i salladı! - Sayfa 7

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz yaz paylaştığı bikinili kareleriyle çok konuşulmuştu.

Eurovision mücadelesi veren Linet sahne şovuyla İsrail'i salladı! - Sayfa 8

İşte Linet’in geçtiğimiz yaza damga vuran kareleri…

Eurovision mücadelesi veren Linet sahne şovuyla İsrail'i salladı! - Sayfa 10

Eurovision mücadelesi veren Linet sahne şovuyla İsrail'i salladı! - Sayfa 20

Eurovision mücadelesi veren Linet sahne şovuyla İsrail'i salladı! - Sayfa 24

 

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