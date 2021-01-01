Eurovision mücadelesi veren Linet sahne şovuyla İsrail’i salladı!

My Number One, 2005 yılında Ukrayna’da düzenlenen 50. Eurovision Şarkı Yarışması’nda Helena Paparizou’yla Yunanistan’a birinciliği getirmişti.

“İSRAİL’DE DOĞDUM AMA TÜRK AİLENİN KIZIYIM”

Geçtiğimiz haftalarda yarışma hakkında konuşan Linet, üçüncü tura kaldığını belirterek “Yarışma hala devam ediyor. Birkaç aşama daha var. Ben İsrailliyim, İsrail’de doğdum ama bir Türk ailenin kızıyım. Türkiye’de yıllarımı, hayatımı geçirdim. Şimdi İsrail’i temsil ediyorum” demişti.