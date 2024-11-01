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Malatya’da korkunç olay! Otomobildeki 2 kişi yanarak can verdi

Malatya’da korkunç olay! Otomobildeki 2 kişi yanarak can verdi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Kasım 2024 - 15:17

Malatya’da devrilip alev alan otomobilin sürücüsü Berat Şahintürk (24) ile yanındaki Nahide Zeyveli (30), hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatyada korkunç olay Otomobildeki 2 kişi yanarak can verdi

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Hekimhan kara yolu üzerindeki Yeni Mahalle yakınlarında meydana geldi. Berat Şahintürk’ün kontrolünü yitirdiği 44 ABB 728 plakalı otomobil, taklalar atarak devrildi.

Alev alıp yanmaya başlayan otomobili gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü Berat Şahintürk ile yanındaki Nahide Zeyveli’nin yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından Şahintürk ve Zeyveli’nin cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

Malatyada korkunç olay Otomobildeki 2 kişi yanarak can verdi
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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