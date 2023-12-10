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Meteoroloji uyardı: O illerde sağanak ve fırtına! İşte il il 10 Aralık hava durumu…

Meteoroloji uyardı: O illerde sağanak ve fırtına! İşte il il 10 Aralık hava durumu…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Aralık 2023 - 15:03
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Aralık hava durumu tahminlerini paylaştı. Rapora göre, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Muğla, Antalya’da kuvvetli sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğusunda normallerin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 10 Aralık Pazar hava durumu…

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