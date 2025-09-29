  1. Haberler
  3. Sayıştay Üniversite Hastanelerindeki Usulsüzlükleri Açıkladı

Sayıştay Üniversite Hastanelerindeki Usulsüzlükleri Açıkladı

Sayıştay’ın denetim raporları, üniversite hastanelerinde ciddi usulsüzlükleri gözler önüne serdi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bazı çalışanlara 270 saati aşan fazla mesai yaptırıldığı, Ankara Üniversitesi’nde aktif çalışmadıkları dönemlerde öğretim üyelerine performans ödemesi verildiği ortaya çıktı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’nde 145 hastadan mevzuata aykırı şekilde toplam 1 milyon 390 bin 754 TL fazla ücret alındığı kaydedildi. Düzce Üniversitesi Hastanesi eczanesinde ise son kullanma tarihi yaklaşan ilaçların takibinin yapılmadığı tespit edildi.

