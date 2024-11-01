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Meteoroloji’den, Marmara dahil karla karışık yağmur ve sağanak uyarıs

Meteoroloji’den, Marmara dahil karla karışık yağmur ve sağanak uyarıs
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Kasım 2024 - 10:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta başından itibaren hava sıcaklıklarının düşeceğini ve Marmara dahil birçok bölgede sağanak ile karla karışık yağmurun etkili olacağını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülkemizde özellikle kuzey bölgelerde hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak.

Hafta başından itibaren kuzeyde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inerken, güneydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer yoğun bulutlu hava hâkim olacak.

Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde hava açık ve az bulutlu seyredecek, ancak kuzey ve iç kesimlerde puslu, yer yer sisli bir hava gözlemlenebilir.

HAVA SICAKLIĞI

Genellikle mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde pazar günü azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde doğu ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA DAHİL KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR

Yurdu bekleyen hava durumuna dair açıklama yapan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, şunları söyledi:

“Bugün batı Karadeniz ile Sakarya, Samsun, Gaziantep çevrelerinin yağmurlu, diğer yerler az bulutlu. Kuzey ve iç kesimler sisli. Sıcaklık ortalamada İstanbul 19, Ankara 17C.

Pazar günü Marmara, Karadeniz, Güney Doğu Anadolu yağmurlu. Sıcaklık tüm yurtta 4-5 derece düşecek 1 hafta bu seviyelerde. Bu pazar günü sıcaklık 4-5 derece azalacak ve 1 hafta bu seviyede kalacak. Önümüzdeki hafta perşembe günü tüm yurtta sıcaklık 4-5 derece daha düşecek. Marmara da yağmur ve karla karışık yağmurlu, Karadeniz’in iç kesimi, İç Anadolu kuzeyi ve doğuda kar yağışlı. Kış önümüzdeki pazar günü yurdu terk edecek.”

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