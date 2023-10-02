Mahkemeden sürücülere oh çektirecek karar: O trafik cezası iptal edildi

Kararla ilgili konuşan avukat Oğuzhan Bizkevelci, “Mahkeme, vermiş olduğu kararla Fahri Trafik Müfettişi tarafından yazılan somut delille desteklenmeyen cezanın iptaline karar verdi. Kararın emsal niteliğinde olduğu kanaatindeyim” dedi.