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Mahkemeden sürücülere oh çektirecek karar: O trafik cezası iptal edildi

Mahkemeden sürücülere oh çektirecek karar: O trafik cezası iptal edildi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Ekim 2023 - 15:45

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemeden sürücülere oh çektirecek karar çıktı. Verilen o trafik cezası iptal edildi.

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Mahkemeden sürücülere oh çektirecek karar: O trafik cezası iptal edildi 1
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Mahkemeden sürücülere oh çektirecek karar: O trafik cezası iptal edildi 2

Olay, 8 Nisan’da, İzmir-Çeşme çevre yolu Uzundere çıkışında meydana geldi.

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Mahkemeden sürücülere oh çektirecek karar: O trafik cezası iptal edildi 3

Otomobil sürücüsü N.N.’ye trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirdiği gerekçesiyle fahri trafik müfettişi tarafından idari para cezası yazdırıldı.

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Mahkemeden sürücülere oh çektirecek karar: O trafik cezası iptal edildi 4

Cezanın kendisine tebliğ edilmesinin ardından N.N., avukatı Oğuzhan Bizkevelci aracılığıyla yargıya başvurdu.

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Mahkemeden sürücülere oh çektirecek karar: O trafik cezası iptal edildi 5

İzmir 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılan başvuruda, Kabahatler Kanunu’nun ‘Kabahat fiilinin işlendiğini ispata yarayan bütün deliller, idari yaptırım kararında belirtilmelidir’ maddesine atıf yapılıp, cezanın iptali istendi.

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Mahkemeden sürücülere oh çektirecek karar: O trafik cezası iptal edildi 6

Hakimlik, ‘Fahri Trafik Müfettişliği İhlal Tespit Tutanağı’nda hiçbir delil ortaya konmadığını belirtti.

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Mahkemeden sürücülere oh çektirecek karar: O trafik cezası iptal edildi 7

Cezanın Fahri Trafik müfettişinin anlık görsel tespitine dayandığı da dikkat çekilip, Fahri Trafik müfettişliğinin tespit edilen ihlali delillendirme zorunluluğu olmadığına dair bir maddenin bulunmadığı da vurgulandı.

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Mahkemeden sürücülere oh çektirecek karar: O trafik cezası iptal edildi 8

İTİRAZ KABUL EDİLDİ

İzmir 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği, N.N.’nin, ilgili kanun maddesini ihlal ettiğine dair fotoğraf, video gibi delil elde edilmeden tespit tutanağı düzenlenmiş olması nedeniyle tutanak dışında ihlal iddiasını destekleyen ispata yarar somut delil bulunmadığını belirtti.

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Mahkemeden sürücülere oh çektirecek karar: O trafik cezası iptal edildi 9

İtirazı kabul eden mahkeme, fahri trafik müfettişi tarafından yazdırılan idari para cezasının iptaline karar verdi.

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Mahkemeden sürücülere oh çektirecek karar: O trafik cezası iptal edildi 10

Kararla ilgili konuşan avukat Oğuzhan Bizkevelci, “Mahkeme, vermiş olduğu kararla Fahri Trafik Müfettişi tarafından yazılan somut delille desteklenmeyen cezanın iptaline karar verdi. Kararın emsal niteliğinde olduğu kanaatindeyim” dedi.

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