Sosyete dünyası bunu konuşuyor: Aşk üçgeni… En yakın dostunun…

Aslı Hanım ile Ebru Hanım, aynı erkeğe aşık olmuş ve bu yüzden de en az 20 yıllık dostlukları sona ermiş. Doğrusu bu dedikoduya inanmadığım için pek oralı olmamıştım! Ancak önceki gün İzmirli bir arkadaşımdan bu dedikoduyla ilgili detaylar gelince “acaba mı” dedim.