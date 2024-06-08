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Sosyete dünyası bunu konuşuyor: Aşk üçgeni… En yakın dostunun…

Sosyete dünyası bunu konuşuyor: Aşk üçgeni… En yakın dostunun…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Haziran 2024 - 16:19

Sosyete dünyasının gündeminde Aslı Gümüşel ile Ebru Ceylan’ın İzmirli mobilyacı ile iş insanı için birbirlerine girdiği dedikodusu var.

Sosyete dünyası bunu konuşuyor: Aşk üçgeni… En yakın dostunun... - Sayfa 1

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, İstanbul sosyetesinde kulaktan kulağa dolaşan bir dedikoduyu bugünkü köşesine taşıdı. Cankurt, 23 yıllık eşi Metin Şen’den boşanan Aslı Gümüşel ile yakın dostu Ebru Ceylan’ın aynı erkeğe aşık olunca 20 yıllık dostluklarının bittiğini iddia etti.

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Sosyete dünyası bunu konuşuyor: Aşk üçgeni… En yakın dostunun... - Sayfa 2

Cankurt’un yazısının ilgili bölümleri şöyle:

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Sosyete dünyası bunu konuşuyor: Aşk üçgeni… En yakın dostunun... - Sayfa 3

“Sosyetede bugünlerde yine çok acayip bir dedikodu dolaşıyor. “Yok artık” dedirtecek dedikoduya göre; geçen yıl 23 yıllık eşi Metin Şen’den boşanan Aslı Gümüşel ile yakın dostu Ebru Ceylan’ın arasına bir ‘erkek’ girmiş!

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Sosyete dünyası bunu konuşuyor: Aşk üçgeni… En yakın dostunun... - Sayfa 4

Aslı Hanım ile Ebru Hanım, aynı erkeğe aşık olmuş ve bu yüzden de en az 20 yıllık dostlukları sona ermiş. Doğrusu bu dedikoduya inanmadığım için pek oralı olmamıştım! Ancak önceki gün İzmirli bir arkadaşımdan bu dedikoduyla ilgili detaylar gelince “acaba mı” dedim.

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Sosyete dünyası bunu konuşuyor: Aşk üçgeni… En yakın dostunun... - Sayfa 5

Bugünlerde İzmir, Aslı Gümüşel ile Ebru Ceylan’ın, İzmirli bir iş insanı için birbirlerine girdiği dedikodularıyla çalkalanıyormuş! Ünlü bir mobilya markasının sahibi olan bu iş insanının ismini de söylediler ama evli ve çocuklu olduğu için yazmak istemedim.

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Sosyete dünyası bunu konuşuyor: Aşk üçgeni… En yakın dostunun... - Sayfa 6

Bu dedikodu, bana çok ‘acayip’ gelse de ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler…”

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