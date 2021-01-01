Togg’dan, blok zinciri anlaşması

Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg ve Avalanche blok zincirini geliştiren Ava Labs, akıllı kontratlar ile güvenli ve hızlı mobilite hizmetleri geliştirmek üzere stratejik bir ortaklığa imza attığını açıkladı.

Las Vegas’taki CES 2022’de duyurulan işbirliği, yeni nesil mobilite hizmetlerinde bir ilk olacak. Togg CEO’su Gürcan Karakaş, mobilite dünyasında dijital ekonominin rolünün arttığını belirterek “İlk günden beri Togg kullanıcıları için yeni nesil dijital mobilite çözümleri geliştiriyoruz. Ava Labs’la yaptığımız işbirliği de Togg kullanıcılarının deneyimini başka bir noktaya taşımak üzerine kurgulanıyor. Tüm mobilite ekosistemine dahil olan iş ortakları, Togg kullanıcıları ve hatta Togg sahibi olmayan kullanıcılar da bu platformdan yararlanabilecek” dedi. Ava Labs CEO’su Prof. Dr. Emin Gün Sirer de, Togg’un mobilitenin geleceğine şekil verirken en ideal blok zinciri platformunu tercih ettiğini söyledi ve “Avalanche, tamamlanma süresi bakımından blok zinciri üzerinde en hızlı akıllı kontratlara sahip ve küresel çapta ölçeklenebilir uygulamalarda kullanılabiliyor” ifadelerini kullandı.

SCOOTER’LA DEVAM EDİN

Intermodal olarak adlandırılan karma modele sahip Togg Navigasyon sistemi sayesinde kullanıcılar farklı ulaşım çözümleri kullanarak seyahat etme imkanı sahip olacak. Kullanıcılar, Togg akıllı cihazlarını önceden rezerve edilmiş şarj istasyonunda park ettikten sonra scooter ile yolculuğa devam edebilecek ya da çevredeki kahveciden kahvesini alabilecek. Bu ürün ve hizmetler karşılığında da Togg akıllı cihazın kullandığı blok zinciri teknolojisi ve akıllı kontratlar ile hızlı ve güvenli bir şekilde işlem yapabilecek. Ayrıca araçta yapılan bakım ve değişen parçalar blok zinciri üzerinde tutulacak, böylece güvenilir bir ikinci el piyasası oluşacak.