Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Togg’dan, blok zinciri anlaşması

Togg’dan, blok zinciri anlaşması
3 views
08 Ocak 2022 - 11:12

Togg’dan, blok zinciri anlaşması

Togg’dan, blok zinciri anlaşması

Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg ve Avalanche blok zincirini geliştiren Ava Labs, akıllı kontratlar ile güvenli ve hızlı mobilite hizmetleri geliştirmek üzere stratejik bir ortaklığa imza attığını açıkladı.

Las Vegas’taki CES 2022’de duyurulan işbirliği, yeni nesil mobilite hizmetlerinde bir ilk olacak. Togg CEO’su Gürcan Karakaş, mobilite dünyasında dijital ekonominin rolünün arttığını belirterek “İlk günden beri Togg kullanıcıları için yeni nesil dijital mobilite çözümleri geliştiriyoruz. Ava Labs’la yaptığımız işbirliği de Togg kullanıcılarının deneyimini başka bir noktaya taşımak üzerine kurgulanıyor. Tüm mobilite ekosistemine dahil olan iş ortakları, Togg kullanıcıları ve hatta Togg sahibi olmayan kullanıcılar da bu platformdan yararlanabilecek” dedi. Ava Labs CEO’su Prof. Dr. Emin Gün Sirer de, Togg’un mobilitenin geleceğine şekil verirken en ideal blok zinciri platformunu tercih ettiğini söyledi ve “Avalanche, tamamlanma süresi bakımından blok zinciri üzerinde en hızlı akıllı kontratlara sahip ve küresel çapta ölçeklenebilir uygulamalarda kullanılabiliyor” ifadelerini kullandı.

SCOOTER’LA DEVAM EDİN

Intermodal olarak adlandırılan karma modele sahip Togg Navigasyon sistemi sayesinde kullanıcılar farklı ulaşım çözümleri kullanarak seyahat etme imkanı sahip olacak. Kullanıcılar, Togg akıllı cihazlarını önceden rezerve edilmiş şarj istasyonunda park ettikten sonra scooter ile yolculuğa devam edebilecek ya da çevredeki kahveciden kahvesini alabilecek. Bu ürün ve hizmetler karşılığında da Togg akıllı cihazın kullandığı blok zinciri teknolojisi ve akıllı kontratlar ile hızlı ve güvenli bir şekilde işlem yapabilecek. Ayrıca araçta yapılan bakım ve değişen parçalar blok zinciri üzerinde tutulacak, böylece güvenilir bir ikinci el piyasası oluşacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe’de Allahyar paylaşılamıyor! Acun Ilıcalı Hull City için devrede…Fenerbahçe’de Allahyar paylaşılamıyor! Acun Ilıcalı Hull City için devrede…
İki İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar varİki İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu Açıklaması: Suçlamalar AsılsızKılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu Açıklaması: Suçlamalar Asılsız
Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki Süreçte Daha Büyük Zamlar GelecekKılıçdaroğlu: Önümüzdeki Süreçte Daha Büyük Zamlar Gelecek
Kazakistan’da gerilim tırmanıyor… Cumhurbaşkanı Tokayev’den ‘uyarı yapmadan ateş açın’ emri!Kazakistan’da gerilim tırmanıyor… Cumhurbaşkanı Tokayev’den ‘uyarı yapmadan ateş açın’ emri!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cengiz Ünder, Marsilya’nın 44 yıllık hasretine son verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Togg’dan, blok zinciri anlaşması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe’de Allahyar paylaşılamıyor! Acun Ilıcalı Hull City için devrede…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İki İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu Açıklaması: Suçlamalar Asılsız
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki Süreçte Daha Büyük Zamlar Gelecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kazakistan’da gerilim tırmanıyor… Cumhurbaşkanı Tokayev’den ‘uyarı yapmadan ateş açın’ emri!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü model Ve oyuncu Meral Kaplan dijital bir derginin yayın yönetmeni oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan Yine Tarih Verdi: Milli Uçağımız 2023’te Göklerde
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bütün Anketlerin Ortalaması Çıktı: CHP ve İyi Parti, AKP ve MHP’nin Önünde
SON DAKİKA HABERLERİ
Ünlü model Ve oyuncu Meral Kaplan dijital bir derginin yayın yönetmeni olduOcak 7, 2022-4:37 pm
Ankara Metaverse Evrenindeki 4. Şehir Oldu! Mansur Yavaş AçıkladıOcak 6, 2022-3:20 pm
Cumhur İttifakı Seçmeni Yeni Yıldan UmutsuzOcak 6, 2022-3:05 pm
Melis Sezen’in bacak dekolteli yeni yıl pozu Instagram’ı salladı! “Olmaz böyle güzellik”Ocak 3, 2022-3:04 pm
Michaela Astro’dan Yıllık Burç YorumlarıAralık 30, 2021-1:04 pm
FARUK TINAZ HAYATINI KAYBETTİAralık 23, 2021-3:40 pm
Borsa İstanbul’dan açıklama! Yukarı adım bugün de devam edecekAralık 21, 2021-9:14 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !