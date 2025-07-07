Mahkeme Ayşe Barım’ın Tahliye Talebini Reddetti

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanık Ayşe Barım’ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 1 Ekim 2025 tarihine erteledi.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin olarak yargılanan Barım hakkında, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçlamasıyla 22,5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Duruşmada savunma yapan Ayşe Barım, suçlamaları reddederek Gezi olaylarına yalnızca bir kez katıldığını ve organizasyonda herhangi bir rol almadığını belirtti. Barım ayrıca kalbinde altı ayrı rahatsızlık bulunduğunu ve cezaevi şartlarının sağlık durumunu olumsuz etkilediğini vurguladı.

Sanığın avukatı, müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle tahliyesini talep ederken; duruşmayı izleyen isimler arasında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Ezgi Mola, Serenay Sarıkaya, Birce Akalay, Metin Akdülger ve Birkan Sokullu da yer aldı.

Mahkeme heyeti, delil durumu ve tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak Ayşe Barım’ın tutukluluğunun devamına karar verdi.