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Tristan Thompson’a 25 maçlık uyuşturucu cezası

Tristan Thompson’a 25 maçlık uyuşturucu cezası
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Ocak 2024 - 10:49

NBA takımı Cleveland Cavaliers’ın oyuncusu Tristan Thompson, ligin uyuşturucu politikasını ihlal etmesi sebebiyle 25 maçlık bir cezaya çarptırıldı.

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