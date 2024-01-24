Tristan Thompson’a 25 maçlık uyuşturucu cezası

NBA takımı Cleveland Cavaliers’ın oyuncusu Tristan Thompson, ligin uyuşturucu politikasını ihlal etmesi sebebiyle 25 maçlık bir cezaya çarptırıldı.
NBA’nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 32 yaşındaki basketbolcunun yapılan testlerde iki yasaklı maddeyi pozitif olarak tespit edildiği belirtildi.
2016 yılında NBA şampiyonu olan Cavaliers ekibinin bir parçası olan Thompson, kariyerinde Boston Celtics, Sacramento Kings, Indiana Pacers, Chicago Bulls ve Los Angeles Lakers gibi takımlarda forma giymiş ve bu sezon tekrar eski takımına geri dönmüştü.