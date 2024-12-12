MAHİR ESAD’IN YÖNETİMİNDEKİ DEV UYUŞTURUCU DEPOSU ELE GEÇİRİLDİ

Suriye’de Beşar Esad’ın kardeşi Mahir Esad’a ait olduğu belirtilen dev bir uyuşturucu deposu muhalif güçler tarafından ele geçirildi. Şam yakınlarında bulunan depoda özellikle bağımlılık yapıcı etkisi yüksek olan captagon haplarının bulunduğu açıklandı. Bu gelişme, Suriye’deki yasa dışı uyuşturucu ticaretinin boyutlarını ve rejimin bu ticaretteki rolünü yeniden gündeme taşıdı.

CAPTAGON TİCARETİNİN MERKEZİ

Captagon, “fakirin kokaini” olarak bilinen, bağımlılık yapıcı etkisi güçlü bir uyuşturucu türü. Yıllardır Esad rejiminin kontrolünde üretilip dağıtılan bu madde, rejimin en büyük gelir kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor. ABD yaptırımları altındaki Suriye rejimi, bu ticareti “ekonomik bir can simidi” olarak kullanıyor.

ESAD REJİMİ VE UYUŞTURUCU BAĞLANTISI

Uluslararası basın, geçmişte de Esad ailesinin uyuşturucu ticaretindeki rolüne dikkat çekmişti. New York Times’ın 2021’de yayımladığı bir makalede, Suriye’deki yasa dışı uyuşturucu endüstrisinin Mahir Esad ve yakın çevresi tarafından yönetildiği ifade edilmişti. Ele geçirilen bu son depo, iddiaları bir kez daha doğrular nitelikte.

SURİYE’DE DEV UYUŞTURUCU AĞI

Uyuşturucu deposunun ele geçirilmesi, yalnızca bölgesel değil, uluslararası anlamda da büyük yankı uyandırdı. Suriye’de captagon üretimi ve ticaretinin kapsamı, rejimin ekonomik krizden kurtulmak için yasa dışı faaliyetlere nasıl yöneldiğini gösteriyor. Bu ticaretin milyarlarca dolarlık bir piyasa oluşturduğu tahmin ediliyor.

SURİYE’DE YENİ BİR DÖNEM Mİ?

Muhalif güçlerin bu operasyonu, Esad rejiminin uyuşturucu ticaretindeki etkisini azaltabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak uzmanlar, Suriye’deki yasa dışı ticaretin tamamen sona erdirilmesi için uluslararası iş birliğinin şart olduğuna dikkat çekiyor.

SONUÇ: SURİYE’DE EKONOMİK ÇIKMAZIN KARANLIK YÜZÜ

Mahir Esad’a ait olduğu belirtilen bu dev uyuşturucu deposunun ele geçirilmesi, Suriye’deki yasa dışı ticaretin boyutlarını bir kez daha ortaya koydu. Esad rejiminin ekonomik krizden çıkış yolu olarak yasa dışı uyuşturucu ticaretine yöneldiği gerçeği, uluslararası arenada Suriye’ye karşı atılacak yeni adımların zeminini hazırlıyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com