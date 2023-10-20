Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

İsrail’den tartışma yaratacak tampon bölge adımı!

İsrail’den tartışma yaratacak tampon bölge adımı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
20 Ekim 2023 - 17:19
Gazze’ye bomba yağdıran ve kara operasyonuna hazırlanan İsrail’den gelen son açıklamalar, 3 aşamalı savaş ve tampon bölge planını ortaya koydu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail’de hayatını kaybeden ABD’li sayısı 32’ye yükseldiİsrail’de hayatını kaybeden ABD’li sayısı 32’ye yükseldi
Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırıIrak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı
AB ‘vize serbestisi’ politikasını sertleştiriyor!AB ‘vize serbestisi’ politikasını sertleştiriyor!
Putin’den ABD’ye vururuz mesajı. Füzeler uçak gemilerini hedef aldıPutin’den ABD’ye vururuz mesajı. Füzeler uçak gemilerini hedef aldı
Biden İsrail sorusuna cevap veremediBiden İsrail sorusuna cevap veremedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İmamoğlu ve Yavaş ilk kez karşı karşıya
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İsrail’den tartışma yaratacak tampon bölge adımı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Elazığ’da hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erkek arkadaşı tarafından katledilen Beyzanur, toprağa verildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mahkemeden Reha Muhtar’a adli tıbba sevk kararı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rusya: sivillere saldırıyı kınıyoruz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe Erden Timur için TFF’ye başvurdu.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ataşehir’de yangın
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD’nin İsrail’e yapacağı yardımın miktarı belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da Pazar günü bu yollar kapalı olacak!
SON DAKİKA HABERLERİ
Malatya’da depremEkim 20, 2023-12:18 pm
Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırıEkim 20, 2023-9:55 am
Dolar ve euroda hareketlilik devam ediyorEkim 20, 2023-9:49 am
İstanbul’daki FETÖ operasyonuna 21 kişi yakalandıEkim 20, 2023-9:39 am
Hatay’da camii çöktüEkim 20, 2023-9:27 am
4 ilde uyuşturucu baskını: Gözaltılar varEkim 20, 2023-9:20 am
Akaryakıta zam geliyor! Araç sahipleri dikkat!Ekim 20, 2023-9:09 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !