İRAN DİNİ LİDERİ HAMANEY, ESAD’IN DEVRİLMESİ HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

İran Dini Lideri Ali Hamaney, Suriye’deki son gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hamaney, Beşar Esad’ın devrilmesi konusundaki görüşlerini paylaşarak, bu olayın temelinde dış güçlerin rolünü vurguladı.

“KOMŞU ÜLKE ESAD’IN DEVRİLMESİNDE ROL OYNADI”

Hamaney, Suriye’de yaşanan olaylarda komşu bir ülkenin büyük bir etkisi olduğunu belirtti. “Yaşananlarda komşu bir ülkenin de payı var. O ülke, Esad’ın devrilmesinde bariz bir rol oynadı ve oynamaya devam ediyor” dedi. İran’ın dini lideri, bu açıklamalarıyla, Suriye’deki iç savaşın dış müdahalesi üzerine dikkatleri bir kez daha topladı.

ABD VE İSRAEL’İN ORTAK PLANI

Hamaney, Suriye’deki olayların temelinde ABD ve İsrail’in olduğunu belirterek, “Suriye’de yaşananların arkasında ABD ve İsrail var. Onlar planladı, bundan şüphe etmiyoruz” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, İran’ın bölgesel güç mücadelesinde ABD ve İsrail’e karşı tutumunu bir kez daha netleştirdi.

“İRAN DAHA GÜÇLÜ OLACAK”

Hamaney, İran’ın bu sürece karşı koymaya devam edeceğini ve direnişin tüm bölgeyi kapsayacağını belirterek, “İran güçlüdür ve daha da güçlü olacaktır” dedi. Bu ifadeler, İran’ın bölgedeki etkisini sürdürme kararlılığını ortaya koyuyor.

BÖLGESEL İLİŞKİLERİ ETKİLEYEBİLECEK AÇIKLAMALAR

Hamaney’in Suriye’deki iç savaş ve bölgesel ilişkilerle ilgili yaptığı bu açıklamalar, hem Suriye’nin geleceğini hem de İran’ın bölgedeki stratejik hamlelerini etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Bu durum, özellikle Ortadoğu’daki güç dengelerini ve uluslararası ilişkileri yeniden şekillendirebilir.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com