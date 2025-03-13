LUCAS TORREIRA DEVRİM ÖZKAN’I UNUTTU!

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, özel hayatıyla yine magazin gündeminde! Ünlü oyuncu Devrim Özkan ile uzun süre gündemde kalan Torreira’nın, bu kez yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

DEVRİM ÖZKAN İLE AŞK DEFTERİ KAPANDI

Lucas Torreira ile Devrim Özkan, ilişkilerine geçtiğimiz yıl ağustos ayında ikinci bir şans vermiş ve çiftin evlilik hazırlığı yaptığı bile konuşulmuştu. Ancak ikilinin mutluluğu kısa sürdü ve yollarını sessiz sedasız ayırdılar.

DUYGU GERMAN İLE AŞK İDDİASI

Son iddialara göre, Torreira’nın kalbini sosyal medya fenomeni Duygu German çaldı. İkilinin birbirlerini sosyal medyada takibe alması, aşk iddialarını güçlendirdi.

İLK PAYLAŞIM BEKLENİYOR

Henüz ne Torreira’dan ne de Duygu German’dan ilişki iddialarına dair resmi bir açıklama gelmedi. Ancak magazin kulisleri, çiftin birlikte görüntülenmelerinin an meselesi olduğunu konuşuyor.

SOSYAL MEDYA TAKİPLERİ DİKKAT ÇEKTİ

İkilinin Instagram’da birbirlerini takibe almaları, hayranlarının ve magazin basınının gözünden kaçmadı. Sosyal medyada “Yeni aşk mı doğuyor?” yorumları yağdı.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr