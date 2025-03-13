SİHİRLİ ANNEM GERİ DÖNÜYOR!

Türk televizyon tarihinin fenomen dizilerinden biri olan Sihirli Annem, yıllar sonra beyazperdeye taşınıyor. 2003 yılında yayın hayatına başlayan ve çocukluğunu 2000’li yıllarda yaşayan herkesin hafızasına kazınan dizi, orijinal kadrosuyla sinema filmi olarak izleyiciyle buluşacak.

ESKİ KADRO YENİDEN BİR ARADA!

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Sihirli Annem filminin kadrosunda dizinin orijinal oyuncuları yer alacak. İnci Türkay (Betüş) başta olmak üzere, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran, Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya gibi sevilen isimler filmde rol alacak.

BEYAZPERDE İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Geçmiş yıllarda dijital platformda farklı bir oyuncu kadrosuyla yeniden çekilen Sihirli Annem, bu kez nostaljik kadrosuyla ve sinema filmi formatıyla hayranlarının karşısına çıkacak. Filmin yakında sete çıkması planlanıyor.

İNANILMAZ DEĞİŞİM VE BÜYÜK MERAK

Dizide çocuk oyuncu olarak rol alan Damla Ersubaşı, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya gibi isimlerin yıllar sonra yeniden kamera karşısına geçecek olması izleyicilerde şimdiden büyük heyecan yarattı.

SEVENLERİNDEN YOĞUN TALEP GELMİŞTİ

Sihirli Annem, yıllar boyunca tekrar bölümleriyle bile izlenme rekorları kırarken, dizinin orijinal kadrosunun yeniden bir projede buluşması sosyal medyada uzun süredir hayranlar tarafından talep ediliyordu.

KISA SÜREDE SETE ÇIKACAK

Yapım ekibinden alınan bilgilere göre film, önümüzdeki aylarda sete çıkacak ve 2024 yılı içinde vizyona girmesi hedefleniyor.

Sihirli Annem Filminde Yer Alacak Oyuncular:

İnci Türkay (Betüş)

Şahap Sayılgan

Nevra Serezli

Gül Onat

Ayşen İnci

Süeda Çil

Jess Molho

Tiraje Başaran

Damla Ersubaşı

Jennifer Boyner

Gizem Güven

Zeynep Özkaya

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr