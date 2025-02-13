LEVI’S FABRİKASI AÇIK ARTIRMA İLE SATILDI

Amerikan jean devi Levi Strauss & Co.‘nun 1990 yılında Çorlu‘da açtığı ve uzun yıllar üretim yaptığı fabrikası, 2024 yılı itibariyle açık artırma usulüyle satıldı. Çorlu İcra Dairesi tarafından yapılan satış, sektörde önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

Fabrika Satışı ve Yeni Sahibi

Levi’s’ın 2014 yılında Türkiye’deki Çorlu fabrikasını kapatma kararı almasının ardından fabrika, açık artırma ile yeniden satışa çıkarıldı. Fabrikanın muhammen bedeli 398 milyon TL olarak belirlendi. Satış, 28 Ocak 2025 tarihinde yapılan açık artırmada gerçekleşti. Sonuç olarak, fabrikanın yeni sahibi Tekstilkent Yönetim Kurulu Üyesi ve restoran işletmecisi Bilgihan Özkaplan oldu.

Özkaplan, fabrikanın satın alma işlemi için toplamda yaklaşık 240 milyon TL ödeme yaptı. Bu tutarın büyük bir kısmı, fabrikanın birinci alacaklısı Halkbank’a aktarılacak.

Levi’s Fabrikasının Kapanma Süreci

Levi Strauss & Co., 2014 yılında Çorlu’daki üretim tesislerinde operasyonlarını durdurmuş ve yaklaşık 677 çalışanını işten çıkarmıştı. Şirket, üretim faaliyetlerini dışarıya taşıyarak, ek kapasiteye sahip dış yüklenicilerle çalışmaya başlamıştı.

Fabrika, 1990 yılında kurulduğunda Dinateks adıyla faaliyet göstermeye başlamış ve dünya çapında birçok ünlü markaya denim ve casual üretimi yapmıştı. 2024 yılında Bilgihan Özkaplan’ın fabrikayı satın alması, Türk tekstil sektörü için önemli bir yatırım olarak değerlendirilmekte.

Özkaplan’ın Yatırımının Sektöre Etkisi

Bilgihan Özkaplan’ın Levi’s fabrikasını satın alması, sektördeki üretim kapasitesinin artırılması ve istihdam yaratılması açısından büyük bir adım olarak yorumlanıyor. Özkaplan’ın bu hamlesi, Türk tekstil endüstrisinde yeni bir dönemi başlatabilir ve yerel ekonomiye katkı sağlayabilir.

Ayrıca, Dinateks fabrikası, İstanbul Havaalanı’na sadece 50 dakika mesafede bulunan stratejik bir konumda yer almasıyla da dikkat çekiyor. Fabrikanın büyüklüğü ve ulaşılabilirliği, Özkaplan’ın gelecekteki planlarını şekillendirecek önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Bu satın alma, Türk tekstil sektörünün büyümesine ve uluslararası alanda rekabet gücünün artmasına katkı sağlayacak gibi görünüyor.

Kaynak: https://www.patronlarkulisi.com