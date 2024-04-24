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Aldatıldığını öğrenen Suriyeli arkadaşını bıçakladı

Aldatıldığını öğrenen Suriyeli arkadaşını bıçakladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Nisan 2024 - 10:47
Adana’da Suriyeli bir adam evine geldiğinde kapının geç açılmasından şüphelenip evi aradığında mutfak tezgahının altında arkadaşını gördü. Aldatıldığını düşünen Suriyeli adam arkadaşını bıçakladı. Polis ekiplerinin bıçakla olay yerinde bulduğu adam tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Seyhan ilçesinde gündelik işlerde çalışan bir Suriyeli adam evine geldiğinde kapısının geç açılmasından şüphelendi. 27 yaşındaki adam 2 çocuğunun olduğu 26 yaşındaki kadının üzerinde sadece tişörtünün olduğunun görünce evi aramaya başladı.

Mutfağa gelince tezgâhın altında eşine daha önce görüşmemesi için uyarıda bulunduğu bir arkadaşını buldu.

Suriyeli Ahmed El-Melhem, tezgahın altında bulduğu adamı önce darp edip sonrada bıçakladı.

Polis ekipleri Ahmed El-Melhem’i olay yerinde bıçakla yakalayıp karakola götürdü. Bıçaklanan adam ise hastaneye kaldırılırken hayati bir tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Ahmed El-Melhem polis ifadesinde şunları söyledi:

“Memduh’a, eşimden ve ailemden uzak durmasını söylemiştim. Evin kapısı, çaldıktan 10 dakika sonra açıldı. Eşimin üzerinde sadece tişört vardı ve iç çamaşırları yoktu. Memduh’u tezgahın altında görünce bir anlık öfkeyle bıçakladım” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen el-Melhem, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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