HALİT ERGENÇ VE RIZA KOCAOĞLU GEZİ PARKI SORUŞTURMASINDA

Ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gezi Parkı soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. İkiliye yöneltilen suçlama ise “yalan tanıklık” oldu. Soruşturmanın, menajer Ayşe Barım’ın tutuklanmasının ardından genişletildiği öğrenildi.

GEZİ PARKI SORUŞTURMASI NEDEN GENİŞLETİLDİ?

Gezi Parkı olaylarına ilişkin devam eden soruşturmada, ID İletişim Danışmanlık’ın kurucu ortağı menajer Ayşe Barım hakkında, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme” suçlamasıyla tutuklama kararı çıkmıştı.

Bu süreçte tanık sıfatıyla ifadeleri alınan Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun beyanlarının gerçeği yansıtmadığı iddiasıyla “yalan tanıklık” suçlamasıyla haklarında soruşturma başlatıldı.

HALİT ERGENÇ: “MEMET ALİ ALABORA’YI KONSERVATUVAR YILLARINDAN TANIYORUM”

Halit Ergenç, savcılıkta verdiği ifadesinde, Gezi Parkı sürecinde ismi sıkça geçen Memet Ali Alabora ile konservatuvar yıllarından tanıştığını belirtti. Konuyla ilgili şunları söyledi:

“1989 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Opera Bölümü’nde eğitim görmeye başladım. İstanbul’da bilinen iki büyük konservatuvar vardı. Bunlardan biri İstanbul Üniversitesi, diğeri Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarıydı. Memet Ali Alabora ile tanışıklığım da o dönemlerden gelir.”

RIZA KOCAOĞLU: “GEZİ PARKI’NA ÇIKMAM KENDİ KARARIMDI”

Oyuncu Rıza Kocaoğlu ise, Gezi Parkı eylemlerine katılmasının kendi inisiyatifiyle gerçekleştiğini ve menajeri Ayşe Barım’ın kendisini yönlendirmediğini ifade etti. Savcılığa verdiği beyanda şu sözlere yer verdi:

“Gezi Parkı’na çıkmam için Ayşe Barım beni yönlendirmedi. İş icabı ayda birkaç kez görüşürüz. ID İletişim kapsamında bir anlaşmayla Gezi Parkı’na çıkışımız olmadı. Bir menajerin, bir oyuncuyu bu tür konulara yönlendireceğine inanmıyorum. Ben kendi kararlarımı kendim alırım.”

SAVCILIK SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRİYOR

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun ifadelerinin ardından, savcılığın Gezi Parkı eylemleriyle ilgili soruşturmayı genişlettiği ve ilerleyen süreçte başka ünlü isimlerin de ifadeye çağrılabileceği belirtiliyor.

Gezi Parkı olayları, Türkiye’nin yakın tarihindeki en büyük toplumsal hareketlerden biri olarak hafızalara kazınmıştı. Devam eden soruşturma süreci ise halen kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor.

Kaynak: https://www.medyaradar.net