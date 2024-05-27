Fenerbahçe sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamladı!

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor ile karşılaştı. Bu maçı kazanıp Galatasaray’ın yenilmesini bekleyen sarı-lacivertliler üstüne düşeni yaptı fakat Galatasaray’dan gelen haberle sezonu ikinci tamamladı.
Fenerbahçe, İstanbulspor’u 6-0 mağlup ederek puanını 99’a yükseltti fakat sezonu Galatasaray’ın ardında ikinci sırada tamamladı.
GOL YAĞMURU
Fenerbahçe’nin gollerini Dzeko, Szymanski, Tadic, Osayi, Serdar Dursun ve King kaydetti.
SAHAYA “HABABAM SINIFI” MÜZİĞİYLE ÇIKILDI
Fenerbahçe, ısınma sırasında sahaya “Hababam Sınıfı” müziğiyle çıktı.
Ligde geçen hafta oynanan derbi öncesinde Galatasaray, yaptığı koreografi sırasında söz konusu müziği seslendirmişti.
Fenerbahçe ise 1-0 kazandığı müsabakanın ardından sosyal medya hesaplarından bu koreografiye gönderme yapmıştı.
Sarı-lacivertliler, İstanbulspor karşısında da aynı müzikle taraftarlarını coşturdu.
BONUCCİ’YE PLAKET TAKDİM EDİLDİ
Fenerbahçe Kulübü, futbolu bırakacağını açıklayan Leonardo Bonucci’yi son maç öncesinde onurlandırdı.
Maç öncesinde oyuncuya yönetici Ahmet Ketenci tarafından plaket takdim edilirken, takım arkadaşları da sıraya girerek Bonucci’yi alkışladı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, tecrübeli oyuncuyu desteklemek için tek tek tribünlere davet etti.