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LAKABİ ‘KÜÇÜK’ AMA SERVETİ DEVASA! ŞARKICI EMRAH’IN DUDAK UÇUKLATAN VARLIĞI

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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ŞARKICI EMRAH’IN SERVETİ DUDAK UÇUKLATTI! 300 DAİRE, MİLYONLUK YATIRIMLAR

Lakabı küçük ama serveti çok büyük! İşte şarkıcı Emrah'ın şoke eden serveti... - Sayfa 3

Müzik kariyerindeki kariyerin yanı, ticari zekâsı ile dikkatleri çeken şarkıcı Emrah , gayrimenkul yatırımlarıyla hizmetini katladı. Yıllardır yaptığı konut ve ticari yatırımlar sayesinde milyonluk gelir elde eden Emrah’ın 300’den fazla dairesi olduğu ve kira gelirinin aylık 10 milyon TL’yi bulduğu iddia ediliyor.

GAYRİMENKUL ZENGİNİ ŞARKICI

Lakabı küçük ama serveti çok büyük! İşte şarkıcı Emrah'ın şoke eden serveti... - Sayfa 6

Müzik ve sinema dünyasında kazandığı parayı gayrimenkule yatıran Emrah, sadece İstanbul ve Bodrum’da değil, yurt dışında da yatırımlar yapıyor.

  • İstanbul’da lüks bir spor kompleksini 3 milyona satın aldı.
  • Aynı projede 12 dükkân ve bir dubleks daireye de sahip olduğu biliniyor.
  • Bodrum’da ise 8 milyon TL değerinde lüks bir villa satın alındı.
  • Son olarak Dubai’de 3,5 milyonluk bir rakam ortaya çıktı.

AİLE HAYATI VE TAYFUN KRİZİ

Şarkıcı Emrah’ın, oğul evliliğinden Elyesa ve Eleysa adında iki çocuğu bulunuyor. Ancak ilk evliliğinden olan oğlu Tayfun’un miras tartışmaları uzun yıllar boyunca orada yaşamıştık. Emrah’ın, Tayfun’a bir ev veren mirastan hak talebinde bulunulmayacağına dair belge imzalattığı iddiaları büyük yankı uyandırmıştı.

Ticari yatırımlarıyla büyük bir servet sahibi olan Emrah, müzikten elde ettiği gelirleri örnekleyen sanatçıları değerlendiren sanatçılar arasında zirvede yer alıyor .

Kaynak:https://www.medyaradar.net/

LAKABİ ‘KÜÇÜK’ AMA SERVETİ DEVASA! ŞARKICI EMRAH’IN DUDAK UÇUKLATAN VARLIĞI
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