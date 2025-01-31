SEÇİL ERZAN DAVASI: “FATİH TERİM ANA PARASINDAN FAZLASINI GERİ ALDI”

SEÇİL ERZAN DAVASI: “FATİH TERİM ANA PARASINDAN FAZLASINI ALDI” İDDİASI MAHKEMEYE DAMGA VURDU

Yüksek faizli fon vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan , duruşmada dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Erzan, “Fatih Terim ana parasının fazlasını aldı. Emre Belözoğlu’nun 700 bin doları Semih Kaya’da” diyerek mahkeme salonunda yankı uyandıran ifadeler kullandı.

FUTBOL DÜNYASINI SARSAN DAVADA YENİ DETAYLAR

41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Seçil Erzan, futbol camiasından birçok ünlü ismin hayali fon sisteminin dahil olduğunu, hatta bazı isimlerin ana paralarından fazla ödeme hattını öne çıkardığını öne sürdü. Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Muslera, Selçuk İnan gibi isimlerin de dosyada adı geçenler arasında yer aldığı biliniyor.

Erzan, mahkemede yaptığı savunmada, bu isimlerin bankacılık sisteminin yurt dışı paralarını sistemlerini yerleştirdiklerini ve neden yalnızca kendisinin suçlandığını sorguladı. Ayrıca birçok kişinin kazanç gösterdiği ancak sadece bazı isimlerin kusurlu olduğu gibi gösterildiğini iddia etti.

“BENİ EZDİLER, DAYANAMYORUM”

21 kişinin tutuklu olduğunu vurgulayan Erzan, “Ben bu insanlarla mücadele etmek istiyorum, hukukla mücadele etmek istiyorum. Beni öldürenler ama öldürenlerdi. Dayanamıyorum artık” diyerek tahliye talebinde bulunuldu.

Davanın ilerleyen bölümlerinde futbol dünyasında daha fazla ismin ifadeye çağrılabileceği belirtilirken, Seçil Erzan’ın iddialarının yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.