HOLLYWOOD YILDIZI ERIC DANE’DEN ÜZÜCÜ HABER!

Hollywood’un sevilen oyuncularından Eric Dane, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklama ile hayranlarını üzdü. Euphoria ve Grey’s Anatomy gibi dünyaca ünlü dizilerdeki başarılı performansıyla tanınan oyuncu, ALS hastalığına yakalandığını duyurdu.

Verdiği özel röportajda yaşadığı süreci samimi bir şekilde paylaşan Eric Dane, hastalığı öğrendiğinde büyük bir şok yaşadığını ifade etti.

“AİLEMİN YANINDA OLMAKTAN MİNNETTARIM”

Ünlü oyuncu, “Hayatımın geri kalanını sevgi dolu ailemle birlikte geçireceğim için kendimi şanslı ve minnettar hissediyorum” dedi.

Çalışma hayatına devam edebileceğini belirten Dane, “Gelecek hafta Euphoria setine döneceğim. Yeni projeler için de çalışmalarımı sürdüreceğim” açıklamasında bulundu.

Euphoria dizisinin üçüncü sezon çekimlerinin 14 Nisan’da başlayacağını hatırlatan Eric Dane, sevenlerine moral veren açıklamalarda bulundu.

ALS HASTALIĞI NEDİR?

Dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking’in de yakalandığı ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz), beyin ve omurilikteki sinir hücrelerinin hasar görmesiyle kasların giderek işlevini kaybetmesine neden olan ciddi bir sinir sistemi hastalığıdır. Kas erimesi olarak da bilinen hastalığın kesin bir tedavisi bulunmamaktadır.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr