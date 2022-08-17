KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak?

KYK yurt başvuruları için geri sayım başladı. KYK yurt başvuru tarihleri hem bu yıl hem de geçtiğimiz yıl üniversite eğitimi almaya hak kazanan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt başvuruları gündem oldu. İşte, 2022 KYK yurt başvurularında son durum…

KYK yurt başvurusu için öğrencilerin araştırması sürüyor. KYK yurt başvuruları, YKS sonuçlarının adayların erişimine açılmasının ardından en çok merak edilen konulardan oldu. Lisans ya da ön lisans eğitimi alma hayali kurdukları şehirlerdeki KYK yurtlarında barınmak isteyen vatandaşlar, 2021 başvurularındaki son durumu sorguluyor. Peki, 2022 KYK Yurt Başvurusu ne zaman başlayacak?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için yurt başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KYK yurt başvurularının, 2022 YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ve sonuçlarının erişime açılmasının ardından başlayacağı tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz yıllarda başvurular Ağustos ayının son haftası ya da Eylül ayının ilk haftası başlardı. 2021-2022 yurt başvuruları da 6 Eylül’de e-Devlet üzerinden başlamıştı.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği durumda haberlerimizde yer vereceğiz.