Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

17 Ağustos depremi ne zaman, saat kaçta, nerede oldu?

17 Ağustos depremi ne zaman, saat kaçta, nerede oldu?
4 views
17 Ağustos 2022 - 11:30

17 Ağustos Marmara Depremi’nin 23. yılında hayatını kaybedenler anılıyor. “Asrın felaketi” olarak tanımlanan, yüz binlerce binanın yerle bir olduğu, binlerce insanın hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999 depremi Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova’da büyük yıkımlara neden olmuştu. 45 saniye süren Marmara Depremi’nde İstanbul’da depremden en çok zarar gören yer Avcılar olmuştu. İşte, 17 Ağustos Marmara depreminde yaşananlar ile ilgili bilgiler.

1/517 Ağustos depremi ne zaman, saat kaçta, nerede oldu Marmara Depreminin 23. yılında hayatını kaybedenler anılıyor...

Marmara Depremi’nin üzerinden tam 23 yıl geçti. Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan ve “asrın felaketi” olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıl dönümünde hayatını kaybedenler anılıyor. Ankara’dan İzmir’e kadar geniş bir alanda hissedilen 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası resmi raporlara göre 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.

2/517 AĞUSTOS DEPREMİ NE ZAMAN OLDU

17 AĞUSTOS DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

17 Ağustos 1999’da saat 03.02’de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce’de büyük hasara neden oldu.

Marmara Depremi’nde İstanbul’da 454 kişi yaşamını yitirdi. Yalova, Düzce ve Gölcük’ten kentteki hastanelere getirilen yaralılardan hayatını kaybedenlerle bu sayı 981’e çıktı. Büyük can ve mal kaybına neden olan depremde 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yeri yıkılırken, yaklaşık 200 bin kişi evsiz kaldı.

3/517 Ağustos depremi ne zaman, saat kaçta, nerede oldu Marmara Depreminin 23. yılında hayatını kaybedenler anılıyor...

İstanbul’da 1880 kişinin yaralandığı depremde, 41 bine yakın konut ve iş yerinde hasar oluştu, 18 bin 162 konut orta ve ağır şiddetteki hasar yüzünden oturulamaz hale geldi.

4/517 Ağustos depremi ne zaman, saat kaçta, nerede oldu Marmara Depreminin 23. yılında hayatını kaybedenler anılıyor...

İlde 3 bin 171 okuldan 820’si hasar gördü. Bunlardan 118’inde orta, 13’ünde ağır hasar belirlendi. İstanbul’daki 10 bine yakın kamu binasının 1137’sinde az, 387’sinde orta, 37’sinde ise ağır hasar oluştu.

5/517 Ağustos depremi ne zaman, saat kaçta, nerede oldu Marmara Depreminin 23. yılında hayatını kaybedenler anılıyor...

Depremden İstanbul’da en çok Avcılar zarar görürken, ilçede 270 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. 1823 konut ve 326 iş yerinin yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü ilçede, 5 bin 106 konut ve 872 iş yerinde orta hasar, 3 bin 685 konut ve 461 iş yerinde de hafif hasar meydana geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aile destek paketi başvuru ekranı! E-Devlet aile destek paketi kimler alabilir?Aile destek paketi başvuru ekranı! E-Devlet aile destek paketi kimler alabilir?
Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi! Hangi ürünlerde indirim yapıldı?Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi! Hangi ürünlerde indirim yapıldı?
Rıza Pekkutsal kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?Rıza Pekkutsal kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?
KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak?KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak?
Sosyal medya paylaşımı ile deşifre oldu… Ukrayna ordusu ülkenin doğusunda Rus Wagner grubunun karargahını vurduSosyal medya paylaşımı ile deşifre oldu… Ukrayna ordusu ülkenin doğusunda Rus Wagner grubunun karargahını vurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İmzalar Atıldı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İZEL-ÇELİK-ERCAN HAT-TRICK YAPTI! FENOMEN 3’LÜYLE 3’ÜNCÜ KONSER!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
BEN ANLAMADIM YA SİZ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İlkokul 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Adli tatil ne zaman bitiyor?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aile destek paketi başvuru ekranı! E-Devlet aile destek paketi kimler alabilir?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi! Hangi ürünlerde indirim yapıldı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rıza Pekkutsal kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak?
SON DAKİKA HABERLERİ
Elazığ’da depremAğustos 17, 2022-9:51 am
Bakan Çavuşoğlu’ndan çok sert tepki: ‘Bayrağımıza el uzatanların eli kırılır’Ağustos 16, 2022-3:22 pm
15 Ağustos Hava Durumu: Meteorolojiden 22 Şehir İçin Kuvvetli Sağanak Yağış UyarısıAğustos 15, 2022-3:34 pm
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?Ağustos 15, 2022-12:14 pm
ÖSYM giriş şifresi nasıl alınır?Ağustos 15, 2022-12:07 pm
Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması belli oldu mu?Ağustos 15, 2022-12:00 pm
Ek puanlı yerleştime nedir, ne demek?Ağustos 15, 2022-11:45 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !