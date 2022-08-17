17 Ağustos depremi ne zaman, saat kaçta, nerede oldu?

17 Ağustos Marmara Depremi’nin 23. yılında hayatını kaybedenler anılıyor. “Asrın felaketi” olarak tanımlanan, yüz binlerce binanın yerle bir olduğu, binlerce insanın hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999 depremi Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova’da büyük yıkımlara neden olmuştu. 45 saniye süren Marmara Depremi’nde İstanbul’da depremden en çok zarar gören yer Avcılar olmuştu. İşte, 17 Ağustos Marmara depreminde yaşananlar ile ilgili bilgiler.
Marmara Depremi’nin üzerinden tam 23 yıl geçti. Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan ve “asrın felaketi” olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıl dönümünde hayatını kaybedenler anılıyor. Ankara’dan İzmir’e kadar geniş bir alanda hissedilen 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası resmi raporlara göre 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.
17 AĞUSTOS DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?
17 Ağustos 1999’da saat 03.02’de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce’de büyük hasara neden oldu.
Marmara Depremi’nde İstanbul’da 454 kişi yaşamını yitirdi. Yalova, Düzce ve Gölcük’ten kentteki hastanelere getirilen yaralılardan hayatını kaybedenlerle bu sayı 981’e çıktı. Büyük can ve mal kaybına neden olan depremde 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yeri yıkılırken, yaklaşık 200 bin kişi evsiz kaldı.
İstanbul’da 1880 kişinin yaralandığı depremde, 41 bine yakın konut ve iş yerinde hasar oluştu, 18 bin 162 konut orta ve ağır şiddetteki hasar yüzünden oturulamaz hale geldi.
İlde 3 bin 171 okuldan 820’si hasar gördü. Bunlardan 118’inde orta, 13’ünde ağır hasar belirlendi. İstanbul’daki 10 bine yakın kamu binasının 1137’sinde az, 387’sinde orta, 37’sinde ise ağır hasar oluştu.
Depremden İstanbul’da en çok Avcılar zarar görürken, ilçede 270 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. 1823 konut ve 326 iş yerinin yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü ilçede, 5 bin 106 konut ve 872 iş yerinde orta hasar, 3 bin 685 konut ve 461 iş yerinde de hafif hasar meydana geldi.