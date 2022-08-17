17 Ağustos depremi ne zaman, saat kaçta, nerede oldu?

17 AĞUSTOS DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

17 Ağustos 1999’da saat 03.02’de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce’de büyük hasara neden oldu.

Marmara Depremi’nde İstanbul’da 454 kişi yaşamını yitirdi. Yalova, Düzce ve Gölcük’ten kentteki hastanelere getirilen yaralılardan hayatını kaybedenlerle bu sayı 981’e çıktı. Büyük can ve mal kaybına neden olan depremde 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yeri yıkılırken, yaklaşık 200 bin kişi evsiz kaldı.