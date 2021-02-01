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31 Aralık’a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak

31 Aralık’a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak
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28 Ekim 2021 - 15:24

31 Aralık’a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre sağlık çalışanları, 31 Aralık’a kadar toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz kullanabilecek.

Cumhurbaşkanı kararıyla sağlık çalışanlarına 31 Aralık’a kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı getirildi.

31 ARALIK’a KADAR SÜRECEK

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Aralık 2021’e kadar ücretsiz yararlanabilecek. Söz konusu karar, 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak

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