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Kuzey Marmara Otoyolu’nda 7 araç birbirine girdi! 11 kişi öldü 57 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda 7 araç birbirine girdi! 11 kişi öldü 57 kişi yaralandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Aralık 2023 - 10:35

Kuzey Marmara otoyolu Sakarya mevkisinde 7 araç birbirine girdi. Feci kazada 11 kişi öldü, 57 kişi de yaralandı.

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