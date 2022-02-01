TAZE DAMADA HAPİS YOLU GÖRÜNDÜ

Bir dönemin küçük yıldızlarından Sezer İnanoğlu’nun başı dertten kurtulmuyor. 2007 yılında uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçundan 6 ay Bayrampaşa Cezaevi’nde yatan, 2018 yılında eşi Mehtap Meray Kaykasoğlu’nu ölümle tehdit ettiği için 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıp delil yetersizliğinden beraat eden İnanoğlu şimdi de dolandırıcılıktan suçlu bulunduğu iddia edildi. Yeşilçam’ın usta isimlerinden Türker İnanoğlu’nun kardeşi Berker İnanoğlu’nun oğlu olan ve filmlerde “Sezercik” tiplemesi ile tanınan Sezer İnanoğlu, 20 Kasım 2022’de 4’üncü kez nikah masasına oturmuştu. Mimar Seyhan Eyiçalış’la evlenen Sezer İnanoğlu’nun adı şimdi de bir ev satışı ile ilgili bir dolandırıcılığa karıştı.

İddia edile olay geçtiğimiz yıllarda Recai Çapanoğlu adlı şahısa Sezer İnanoğlu ve annesi Aysel Hanım’ın bir ev satışı anlaşması yapması ile başlıyor. Tapuda tüm ödemeyi yapan Recai Çapanoğlu, aradan geçen bir sürenin ardından Aysel İnanoğlu tarafından kendisine gönderilen 20 bin liralık bir senetinin daha olduğunu öğrenmesi ile şoke oluyor. Yapılan incelemede ise senetteki imzanın Recai Çapanoğlu’na ait olmadığı ortaya çıkıyor. Bunun üzerine nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilikten Sezer İnanoğlu ve annesi Aysel İnanoğlu hakkında 5 yıl 9 ay hapis cezası isteniyor. Daha önce suça karışmadığı tespit edilen Aysel İnanoğlu serbest kalırken, bir çok sabıkası bulunan oğlu Sezer İnanoğlu ise 8 ay hapis cezasına çarptırılıyor.