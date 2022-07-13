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oğlu İle başı dertte

oğlu İle başı dertte
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13 Temmuz 2022 - 16:11

ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın telefonundaki fotoğrafların sızdırılması ABD ve dünya kamuoyunda geniş yer buldu. Görüntülerde Hunter Biden’ın yaşı küçük kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları, babasını pedofili Peter adıyla kaydettiği, uyuşturucu madde ve silah kullanımıyla ilgili yazışmaları ve görüntüleri yer aldı. ABD Başkanı Biden’ın şimdi ne yağacağı merak konusu iken önünde iki seçenek var. İlki istifa etmek, ikincisi önümüzdeki seçimleri beklemek.

ABD’de anonim kullanıcılardan oluşan “4chan” adlı internet sitesinin kullanıcıları, ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın iCloud hesabının şifresini kırarak, iPhone ve iPad’inden veri sızdırdıklarını iddia etti.

SKANDAL GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sızdırılan veriler arasında Hunter Biden’ın yaşı küçük kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları, babasınını pedofili Peter adıyla kaydettiği, uyuşturucu madde ve silah kullanımıyla ilgili yazışmaları ve görüntüleri yer aldı.

“FEDERAL FUHUŞ SUÇLARI DAVASI AÇILABİLİR”

Ayrıca, Biden’ın büyük oğlu Hunter Biden’ın beş aylık bir süre içinde eskortlara 30 bin dolar harcadığını gösteren belgeler, metinler ve görüntüler sızdırıldı. ABD’li savcıların Hunter Biden’a karşı federal fuhuş suçları davası açabileceği belirtildi. Belgelere göre, ABD Başkanı’nın oğlu, işlemleri bankalar tarafından şüpheli faaliyet nedeniyle engellenen Ukraynalı bir kadına çek yazdı.

“TIBBİ HİZMET” KILIFINA UYDURMUŞ

Hunter Biden’ın iPhone’undaki fotoğraflar aynı zamanda, 20 yaşından küçük eskortlarla ‘kız arkadaş deneyimi’ sunan bir eskort web sitesine yazdığı el yazısı çekleri gösterdi. Biden’ın bu çekleri tıbbi hizmet kılığına uydurduğu görüldü. Ayrıca videolar ve resimler, Hunter Biden’ın eskortları eyalet sınırları üzerinden taşıdığını ortaya koydu. Yetkililer, bu durumun da potansiyel olarak federal bir suç sayılabileceğini belirtti.

BABASI ESKORTLAR İÇİN PARA YOLLAMIŞ OLABİLİR

Öte yandan, sızdırılan belgelere göre Hunter Biden’ın eskortlara harcadığı paranın bir kısmı farkında olmadan babasından gelmiş olabilir. Washington Examiner tarafından geçen ay açıklanan Ocak 2019 tarihli mesajlar, Joe Biden’ın, 10 bin dolar ödediğini iddia ettiği bir eskortla anlaşmazlığa düşmeden birkaç saat önce Hunter’a 5 bin dolar gönderdiğini gösteriyor.

HERKESİN AKLINDA AYNI SORU: BİDEN ŞİMDİ NE YAPACAK?

Hunter Biden’ın ortaya çıkan fotoğrafları ve verilerinin ABD ve dünya kamuoyunda geniş yer bulmasının ardından ABD Başkanı Biden’ın ne yapacağı merak konusu oldu. Sık sık gafları ve hareketleri ile sağlık durumuyla ilgili şüpheleri de üzerine çıkan Biden’ın önünde iki seçenek var. İlk seçenek istifa etmesi olarak öne çıkarken, bazı kesimler ise Biden’ın önümüzdeki seçimlere kadar bekleyebileceğini öngörüyor.

İSTİFA ETMESİ BEKLENMİYOR

CNN Türk yayına bağlanan Prof.Dr. İstanbul Aydın Üniversitesi Ragıp Kutay Karaca, Biden’ın istifa etme seçeneğini değerlendireceğini düşünmediği ancak ortaya çıkan skandalların sonuçlarının olacağını belirtti. Gafları ve uyguladığı politikalarla ABD kamuoyunda halihazırda günden güne güç kaybeden Biden, son skandalla birlikte Temsilciler Meclisi’ne karşı eli daha da zayıflayacak.

CUMHURİYETÇİLER BOŞ DURMAYACAK

Öte yandan Cumhuriyetçiler de Biden’ın oğlunun skandallarını devamlı gündemde tutarak ABD Başkanı Biden aleyhinde muhalefet yapmaya devam edecekler.

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