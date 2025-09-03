CHP İstanbul’daki Kriz Derinleşiyor: Gürsel Tekin’in İhracına Özgür Özel’den Açıklama

CHP’nin içindeki siyasi gerilim, İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin’in ihraç edilmesiyle yeni bir boyuta ulaştı. Genel Başkan Özgür Özel, partinin İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum heyeti olarak atanan Tekin’in, bu görevi kabul etmesi nedeniyle partiden ihraç edildiğini açıkladı. Bu karara karşılık Gürsel Tekin, “Beni ihraç edemezsiniz” diyerek meydan okudu.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, 8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’ni geçersiz sayması ve mevcut yönetimi görevden almasıyla başlayan süreç, partide büyük bir krize yol açtı. Mahkeme, İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu beş kişilik bir heyeti geçici olarak atamıştı. Bu heyette yer alan Gürsel Tekin’in görevi kabul edeceğini açıklaması, partide bardağı taşıran son damla oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamada, Gürsel Tekin’in ihraç edildiğini doğruladı. Özel, “İsminden bağımsız olarak, atanan kayyum heyetinden, görevi kabul edeceğini anladığımız kişiyi partiden ihraç ettik. Kendisini tedbirli şekilde Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk ettik ve parti üyeliğini sonlandırdık,” dedi. Özgür Özel, bu kararın tek bir kişiye yönelik olmadığını, “yargı kumpasına hizmet eden” diğer atanan üyelerin de aynı akıbeti paylaşacağını belirtti. Bu ifadeler, partinin kayyum atamasına karşı ne kadar sert bir duruş sergilediğini ortaya koydu.

İhraç kararının duyulmasının ardından Gürsel Tekin, tv100’e yaptığı açıklamalarla tepkisini gösterdi. “Beni ihraç edemezsiniz,” diyen Tekin, kararın savunması alınmadan verilmesini eleştirdi. “AK Parti yargısı diye bağırıyorsunuz, ondan daha beter durumdasınız. En azından bir savunma hakkım yok mu?” sözleriyle parti yönetimini adil olmamakla suçladı. Tekin, önümüzdeki günlerde İstanbul il binasına gideceğini belirterek görevi resmen kabul etme niyetinde olduğunu da ima etti. Bu durum, CHP içerisindeki siyasi mücadelenin daha da alevleneceğinin sinyallerini veriyor.