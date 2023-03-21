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Diyarbakır’da Nevruz kutlamasında olay! 5 polis yaralandı, çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır’da Nevruz kutlamasında olay! 5 polis yaralandı, çok sayıda gözaltı var
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21 Mart 2023 - 17:02
Diyarbakır’da HDP tarafından düzenlenen Nevruz etkinliği olaylı geçti. Miting alanındaki kişilerle polis arasında yaşanan arbedede atılan taşlardan 5 polis yaralandı. Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ise törende yaptığı konuşmada terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasını istedi.

HDP öncülüğünde Bağlar ilçesinde gerçekleştirilen nevruz etkinliği sabah saatlerinde başladı. 5 kilometrelik alanda 3 aşamalı bariyer ve güvenlik kapısı kuruldu. 136 bin metrekarelik alanda 7 bin polis görev alırken, birçok noktada bomba imha uzmanı ve eğitimli bomba arama köpekleriyle aramalar yapıldı.

Nevruz alanı helikopterle havadan izlenirken, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Programa, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, DTK Eş Başkanı Berdan Öztürk, DBP Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz, Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Sahnede Türkçe ve Kürtçe konuşmalar yapıldı.

Konuşmacılardan Ahmet Türk de terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için özgürlük isterken, “Bunu hep birlikte sağlamak için gece gündüz mücadele etmek zorundayız” dedi.

Türk, “Yine Kürt halkına karşı yürütülen baskıcı anlayışa karşı eş genel başkanlarımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, yine birçok değerli arkadaşımız Selçuk Mızraklı, Gülten Kışanak, bu iktidarın Kürt düşmanlığından dolayı bugün zindanlarda. Biz bütün bu yapılanlara karşı eğer birliğimizi güçlü hale getiremezsek, eğer bunun hesabını sormazsak yazıklar olsun bize” ifadelerini kullandı.

TAŞLAR ATILDI, POLİSLER YARALANDI

Yüzleri maskeli bazı kişiler, sahnenin ön kısmında 3 metrelik tel örgülere çıkarken, zaman zaman polisle alana gelen bazı kişiler arasında gerginlik yaşandı.

Atılan taşlardan 5 polis yaralanırken, şu ana kadar 19 kişi gözaltına alındı. Nevruz alanında 2,5 ton odun yakılırken, alanda bulunanlar halay çekerek slogan attı. Terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı. Alanda terör örgütünü simgeleyen bez parçaları da açıldı.

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