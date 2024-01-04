Kütahya’da devrilen otomobil küle döndü ‘1 ölü 2 yaralı’

Alınan bilgiye göre Kütahya-Tavşanlı karayolunda seyir halinde bulunan 33 yaşındaki Orhan Kaçar 43 ACD 218 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Otomobil daha sonra yanmaya başlarken, kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerince yanan araç söndürülürken 28 yaşındaki Samet Yavuz’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ile yolcu konumunda bulunan 23 yaşındaki Özlem Biçer ise Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Biçer’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.