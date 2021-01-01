Sitare Akbaş’ın Hande Erçel Tepkisi

Nişantaşı’nda görüntülenen Sitare Akbaş, Hande Erçel sorusuna verdiği tepki gündem oldu.

Kız arkadaşlarıyla buluşmak için sokağa çıkan oyuncu, gazeteciler tarafından görüntülenince şaşkınlığını gizleyemedi.

Eski arkadaşı Hande Erçel‘in eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Sitare Akbaş, özel hayatıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Gazetecilerin soruları karşısında utangaç tavırlar sergileyen Akbaş, “Sorularınızı daha sonra uzun uzun cevaplayacağım. Şimdi bir yere yetişmem lazım” ifadelerini kullandı.

Erçel, eski aşkı ile aşk yaşayan yakın dostu Akbaş’ı sosyal medyada takipten çıktı.

Ünlü oyuncunun ardından Sitare Akbaş’tan da karşı hamle geldi. Akbaş da Erçel’i Instagram’dan silerek, aralarındaki bağların koptuğunu gözler önüne serdi. Sitare Akbaş bu yöndeki soruları da yanıtsız bıraktı.