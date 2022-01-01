Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Naz Mila’nın dekoltesi sosyal medyada olay oldu! “Sütyen mi string mi?”

Naz Mila’nın dekoltesi sosyal medyada olay oldu! “Sütyen mi string mi?”
3 views
08 Şubat 2022 - 13:56

Naz Mila’nın dekoltesi sosyal medyada olay oldu! “Sütyen mi string mi?”

Seneler önce katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Naz Mila, yaptığı cüretkar paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Mila, bu defa göğüs dekolteli paylaşımıyla sosyal medyada tartışma yarattı.

Naz Mila'nın dekoltesi sosyal medyada olay oldu! "Sütyen mi string mi?" - Sayfa 1

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken eski gelin adayı Naz Mila sosyal medya paylaşımlarıyla ve verdiği cüretkar pozlarıyla dikkat çekiyor.

172

Naz Mila'nın dekoltesi sosyal medyada olay oldu! "Sütyen mi string mi?" - Sayfa 2

Ünlü fenomen sık sık Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. İlginç göğüs dekoltesiyle paylaşım yapan Mila, sosyal medyada tartışma yarattı.

272

Naz Mila'nın dekoltesi sosyal medyada olay oldu! "Sütyen mi string mi?" - Sayfa 3

Fenomen ismin dekoltesini gören takipçileri, “Giydiği sütyen mi string mi?” şeklinde yorum yaptı.

372

Naz Mila'nın dekoltesi sosyal medyada olay oldu! "Sütyen mi string mi?" - Sayfa 4

NAZ MİLA KİMDİR?
Aslen Azerbaycanlı olan Naz Mila, ismini ilk olarak izdivaç programıyla duyurmuştu.

472

Naz Mila'nın dekoltesi sosyal medyada olay oldu! "Sütyen mi string mi?" - Sayfa 5

Zuhal Topal’ın sunduğu Evleneceksen gel isimli programın popüler gelin adayların biriydi.

572

Naz Mila'nın dekoltesi sosyal medyada olay oldu! "Sütyen mi string mi?" - Sayfa 6

Naz Mila'nın dekoltesi sosyal medyada olay oldu! "Sütyen mi string mi?" - Sayfa 8

Naz Mila'nın dekoltesi sosyal medyada olay oldu! "Sütyen mi string mi?" - Sayfa 9

Naz Mila'nın dekoltesi sosyal medyada olay oldu! "Sütyen mi string mi?" - Sayfa 11

Naz Mila'nın dekoltesi sosyal medyada olay oldu! "Sütyen mi string mi?" - Sayfa 14

Naz Mila'nın dekoltesi sosyal medyada olay oldu! "Sütyen mi string mi?" - Sayfa 19

Naz Mila'nın dekoltesi sosyal medyada olay oldu! "Sütyen mi string mi?" - Sayfa 28

Naz Mila'nın dekoltesi sosyal medyada olay oldu! "Sütyen mi string mi?" - Sayfa 31

Naz Mila'nın dekoltesi sosyal medyada olay oldu! "Sütyen mi string mi?" - Sayfa 36

Naz Mila'nın dekoltesi sosyal medyada olay oldu! "Sütyen mi string mi?" - Sayfa 37

Naz Mila'nın dekoltesi sosyal medyada olay oldu! "Sütyen mi string mi?" - Sayfa 46

Naz Mila'nın dekoltesi sosyal medyada olay oldu! "Sütyen mi string mi?" - Sayfa 48

Naz Mila'nın dekoltesi sosyal medyada olay oldu! "Sütyen mi string mi?" - Sayfa 51

Naz Mila'nın dekoltesi sosyal medyada olay oldu! "Sütyen mi string mi?" - Sayfa 54

Naz Mila'nın dekoltesi sosyal medyada olay oldu! "Sütyen mi string mi?" - Sayfa 66

Naz Mila'nın dekoltesi sosyal medyada olay oldu! "Sütyen mi string mi?" - Sayfa 70

Naz Mila'nın dekoltesi sosyal medyada olay oldu! "Sütyen mi string mi?" - Sayfa 72

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nihat Hatipoğlu’nun Regl Yorumuna Tepki Yağdı: Hayırdır Hocam Doktor musun?Nihat Hatipoğlu’nun Regl Yorumuna Tepki Yağdı: Hayırdır Hocam Doktor musun?
AKP’li Kadından Geçinemiyorum Diyen Öğrenciye Akılalmaz SözlerAKP’li Kadından Geçinemiyorum Diyen Öğrenciye Akılalmaz Sözler
Damla Sönmez dekolteli paylaşımıyla olay yarattıDamla Sönmez dekolteli paylaşımıyla olay yarattı
Hande Sarıoğlu yine durmadı! “Ben açmayı çok seviyorum!”Hande Sarıoğlu yine durmadı! “Ben açmayı çok seviyorum!”
Burak Yörük’ün eski sevgilisi Sibil Çetinkaya’nın dekolteli pozu olay oldu! ‘Acil silikon taktır…’Burak Yörük’ün eski sevgilisi Sibil Çetinkaya’nın dekolteli pozu olay oldu! ‘Acil silikon taktır…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü İş Adamı Evleniyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nihat Hatipoğlu’nun Regl Yorumuna Tepki Yağdı: Hayırdır Hocam Doktor musun?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AKP’li Kadından Geçinemiyorum Diyen Öğrenciye Akılalmaz Sözler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Damla Sönmez dekolteli paylaşımıyla olay yarattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Naz Mila’nın dekoltesi sosyal medyada olay oldu! “Sütyen mi string mi?”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hande Sarıoğlu yine durmadı! “Ben açmayı çok seviyorum!”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Burak Yörük’ün eski sevgilisi Sibil Çetinkaya’nın dekolteli pozu olay oldu! ‘Acil silikon taktır…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kurt Zouma’nın kedisine işkence ettiği skandal görüntüler basına sızdı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs’a dikkat!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Altın fiyatlarında risk iştahı! Yükseliş devam ediyor
SON DAKİKA HABERLERİ
Ünlü astrolog Michaela ödüle doymuyor!Şubat 3, 2022-2:12 pm
Covid-19 Vakası En Çok Artan İller Açıklandı!Ocak 24, 2022-2:09 pm
Fatma Girik’e Ünlülerden Duygusal Veda Mesajları…Ocak 24, 2022-2:01 pm
Cüneyt Arkın’ın sözleri duygusal anlar yaşattı! “Bekle beni Fatma geliyorum”Ocak 24, 2022-1:49 pm
Fatma Girik’in ardından Hülya Koçyiğit gözyaşlarına boğuldu!Ocak 24, 2022-1:39 pm
Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik’ten acı haber! Yoğun bakımda tedavi görüyordu…Ocak 24, 2022-1:33 pm
Fatma Girik yaşamını yitirdiOcak 24, 2022-10:02 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
ŞEYMA SUBAŞI BÜYÜLEDİ

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !