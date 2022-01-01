Naz Mila’nın dekoltesi sosyal medyada olay oldu! “Sütyen mi string mi?”
Seneler önce katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Naz Mila, yaptığı cüretkar paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Mila, bu defa göğüs dekolteli paylaşımıyla sosyal medyada tartışma yarattı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken eski gelin adayı Naz Mila sosyal medya paylaşımlarıyla ve verdiği cüretkar pozlarıyla dikkat çekiyor.
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Ünlü fenomen sık sık Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. İlginç göğüs dekoltesiyle paylaşım yapan Mila, sosyal medyada tartışma yarattı.
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Fenomen ismin dekoltesini gören takipçileri, “Giydiği sütyen mi string mi?” şeklinde yorum yaptı.
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NAZ MİLA KİMDİR?
Aslen Azerbaycanlı olan Naz Mila, ismini ilk olarak izdivaç programıyla duyurmuştu.
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Zuhal Topal’ın sunduğu Evleneceksen gel isimli programın popüler gelin adayların biriydi.
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